Muhtar ve imam mezarlıktaki çam ağaçlarını kesti

Ülkemizde her gün izinsiz yüzlerce ağaç kesiliyor. Bilinçsizce ve izinsiz ağaç kesenlere büyük cezalar verilmektedir. Denizli'de ise iki kişi mezarlıkta bulunan çam ağacını kışın yakacak olarak kesti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre ağaç kesen iki kişiye soruşturma açılacağı bilgisine ulaşıldı.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Kırköy Mahallesi muhtarı Hasan Abır ve imam Ali Yıldız mezarlıkta bulunan 100 yıllık 2 adet çam ağacını kış ayında yakacak olarak kullanmak üzere gece vakti kestikleri ortaya çıktı. Olay duyulduktan sonra mahalle halkının tepkisine yol açarken Kale ilçe Müftüsü Osman Ulaş Kaya konu ile ilgili olarak kendilerine şikayet geldiğini belirterek, “Konuyu yakından takip ediyoruz. Yaptığımız çalışmada muhtar ve imam arkadaşın ağacı birlikte kestiklerini öğrendik” dedi.

SORUŞTURMA AÇILMASI BEKLENİYOR



Mahalle Muhtarı Hasan Abır Kale ilçe müftüsüne verdiği bilgide çam ağaçlarını kestiklerini ifade etti. Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ise hem muhtar hem imam ile alakalı olarak olayın takip edildiğini gerekli soruşturmanın açılabileceğini söyledi. Orman kanuna göre çam ağaçlarının kesimi yasak. Çam ağacının bilinçli olarak kesiminin para ve hapis cezası bulunuyor.