Muhtarı olan hayalet köy

Niğde'de 13 seçmeni ve 1 muhtarı bulunmasına rağmen Tabaklı köyünde kimse yaşamıyor. Köy, sessizliği ve harabe evleriyle de dikkat çekiyor.

Ulukışla ilçesine Tabaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgenin hayvancılığa uygun olmaması ve ulaşımdaki zorluklar nedeniyle 1992-1993 yılları arasında göç ederek yakındaki Köşkönü köyüne taşındı.

Kimse yaşamamasına rağmen muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.

Köşkönü köyünün eski muhtarı Mahir Özlü, “Resmiyette baktığımızda Tabaklı köyünde 13 kişinin ikamet ettiği görülüyor ama köyde yaşanacak hiçbir ev yok. Bu kişiler aslında Köşkönü köyünde ikamet ediyor” diye konuştu.

“KİMSE KALMADI”

Tabaklı köyünün eskiden 350 haneli bir köy olduğunu belirten Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

“Burası 350 haneli bir köydü. Bu köyde yaşayanlar 1969 yılında başlayıp 1993 yılına kadar tamamen bu köyden göçtü. Yaşayan kimse kalmadı. Tabaklı köyünün muhtarı da Köşkönü köyünde yaşıyor.”

“2016 yılında Köşkönü muhtarı seçildiğimde Tabaklı köyünde kimsenin yaşamadığını, buranın bir mesire alanı olarak Köşkönü köyüne bağlanmasını talep ettim. Talebime olumlu cevap çıkmadı.” (DHA)