Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sına 16 yıl 8 ay hapis

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan oyuncu Adnan Koç, Ataşehir'de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında kardeşleriyle birlikte polise direndikleri gerekçesiyle 4 suçtan toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan olayın ardından oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkında uyuşturucudan başlatılan soruşturma kapsamında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Ataşehir’de 15 Mart 2018’de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polislere direndikleri gerekçesiyle tutuklanarak, 90 yıl 7 buçuk aya kadar hapisle cezalandırılması istenen ve duruşma sürerken tahliye edilen Muhteşem Yüzyıl dizisinde ‘Behram Paşa’ karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerinin yargılandığı davada karar çıktı.

ÜNLÜ OYUNCU KATILMADI

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık oyuncu Adnan Koç ve diğer sanıklar katılmazken, tutuksuz sanık Şeyhmus Koç ile taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki polislerin avukatı Ayhan Baykal oyuncu Adnan Koç ile kardeşlerinin cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını istedi. Sanık Şeyhmus Koç ise olay yerinde kavga etmediğini söyleyerek beraatini istedi.

‘GAZETELERE MANŞET YAPMAK İÇİN BAŞVURDUKLARI BİR OLAY’

Sanıkların avukatı Tanıl Mehmet Başkan ise müvekkilleri hakkında uyuşturucu suçundan herhangi bir dava açılmadığını söyleyerek, “Müvekkiller hakkında uyuşturucu suçundan herhangi bir dava açılmamıştır. Olay Narkotik Şube’deki görevli memurların dizilerde oynayan müvekkillerden Adnan Koç’un kokain kullandığı hususunu gazetelere manşet yapmak için başvurdukları bir olaydır. Ancak olay bununla sınırlı kalmayıp büyümüştür. Olay, direnme suçuna mümas bir olaydır” diyerek müvekkillerinin beraatini istedi.

BEHRAM PAŞA’YA 16 YIL 8 AY

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan oyuncu Adnan Koç’u 4 polis memuruna yönelik “kasten yaralama”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kamu görevlisine hakaret” suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapse çarptırdı.

5 SANIK DA CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Ahmet Koç’u aynı suçlardan 16 yıl 8 ay hapse çarptırırken, sanık Mehmet Hayri Koç’a bu suçların yanı sıra “mala zarar verme” suçundan da olmak üzere 5 suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca diğer sanıklar Mehmet Pınarbaşı ve Şeyhmus Koç’a ise “kamu görevlisine hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç’un, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kamu görevlisine alenen hakaret”, “kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından ayrı ayrı 45 yıl 3 ay 15 günden 90 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Öte yandan Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaş’ın ise, “kasten yaralama”, “kamu görevlisine alenen hakaret”, “kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama” suçlarından 5 yıldan 24 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.