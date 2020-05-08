Mühürlendiği söylenen santralde inşaat devam ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ovanın ortasında yapılmak istenen biyokütle enerji santralinin inşaatını mahkeme durdurmuş, AKP'li Çarşamba Belediyesi de inşaatın mühürlediğini açıklamıştı. Ancak santral önünde eylem yapan SAMÇEP (Samsun Çevre Platformu) üyeleri inşaat alanının giriş kapılarının kapalı olmasına rağmen belediye mührünün olmadığı gördü. Ardından da santrale giriş çıkış yapan kamyonlar görüntüleyerek, inşaatın gizlice devam ettiğini tespit etti.

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip alanlarından biri olan Çarşamba Ovasının ortasına, Oltan Köleoğlu Enerji şirketi tarafından yapılmak istenen biyokütle enerji santralinin inşaatı hakkında Samsun 3.İdare Mahkemesi’nin 3 ayrı iptal kararı olduğunu söyledi.

Özdağ, “Mahkeme önce Toprak Korumu Kurulu’nun Büyük Ova kapsamında yer alan Çarşamba Ovası’nda santralin depolama sahasının yapılmasına yönelik kararının yürütmesini durdurdu. Ardından ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Son olarakta santrale ilişkin 1/5000’lik Nazım Planı ile 1/1000’lik Uygulama İmar Planını iptal ederek inşaat ruhsatının geçersiz olduğuna karar verdi. Ancak santral inşaatında çalışmalar halen devam ediyor” dedi.

KAYMAKAM İNŞAATIN MÜHÜRLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahkemenin verdiği kararların takipçisi olduklarını açıklayan Mehmet Özdağ, “Yasal sürenin dolmasından sonra yaptığımız görüşme neticesinde söz konusu kaçak tesisin Pazartesi günü mühürlendiği bilgisini aldık. Ancak içeride tesisin güvenliğini sağlamak üzere personel bulunduğunun bilgisini aldık. Bunun dışında herhangi bir işlem yapılmadığı Sayın Çarşamba Kaymakamı tarafından bize bildirildi. Bundan sonrada Samsun Çevre Platformu olarak mahkeme kararlarının uygulanmasının takipçisi olacağız” diye konuştu.

GÖSTERMELİK MÜHÜRLEME

Santral inşaatının kapısında mühür olmadığını dile getiren Ayvacık Ziraat Odası Başkanı ve Ayvacık eski Belediye Başkanı Erdal Avcı ise, “Ben böyle bir mühürleme görmedim. Böyle bir mühürleme olmaz. Mühürlenen yerin içerisine kanunen hiç kimsenin girip çıkması mümkün değildir. Eğer tesisin güvenliği sağlanmak isteniyorsa dışarıya bir kulübe koyulur ve güvenlik görevlisi dışarıda kulübede durur. Bu demir kapının da mühürlenmiş olması gerekiyor. Bana sorarsanız bu göstermelik bir mühürleme. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yanlış mühürleme yapmışlar” ifadelerini kullandı.

ŞANTİYEYE GİREN ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer taraftan santraş çevresinde yaşayan vatandaşlar mahkeme kararına rağmen inşaatte çalışmaların devam ettiğini ileri sürdü. Bunu üzerine bazı SAMÇEP üyeleri bölgede adeta nöbet tutarak santral inşaat alanına giren kamyonları görüntüledi. SAMPÇEP sözcüsü Özdağ, inşaatın gizlice devam ettiğini belirtti.