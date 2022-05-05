Müjdat Gezen belgeseli Bodrum’da gösterilecek

Türk tiyatrosunun büyük üstadı Müjdat Gezen Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek olan etkinlikte önce Müjdat Gezen Belgeseli’nin özel gösterimi yapılacak ardından usta oyuncu kızı Elif Gezen ile birlikte söyleşiye katılacak.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy'deki Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi Orhan Kemal Meydanı'nda 11 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek etkinlikte önce Müjdat Gezen Belgeseli'nin özel gösterimi yapılacak. Belgesel filmin ardından da Müjdat Gezen'in kızı Elif Gezen'le birlikte katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiyi belgesel yönetmeni ve gazeteci Gökmen Ulu modere edecek.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ GÖSTERİM BODRUM'DA YAPILACAK

Sanat yaşamının 62. yılını dolduran Müjdat Gezen'in hayatı belgesel oldu. Gökmen Ulu imzalı belgesel filmin ilk galası İzmir'de yapılmıştı. Türkiye'deki ikinci gösterimin adresi ise Bodrum'da yapılacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Belgeselin anlatıcıları arasında şu isimler var: Alper Kul, Barış Dinçel, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Emre Kongar, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Savaş Dinçel, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın, Yıldız Kenter, Zülfü Livaneli.

ETKİNLİK ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Belgesel film gösteriminin ardından, 62 yıldır Türkiye'nin yüzünü güldüren Müjdat Gezen söyleşiye katılacak. Söyleşide usta sanatçıya müzisyen kızı Elif Gezen de eşlik edecek.