Mülkiye’yi bitirdi kaz yetiştiricisi oldu

Başkent'te 30 kazla yetiştiricilik işine giren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, işini memleketi Van'da sürdürüyor. Yılda 2 bin kaz yetiştiren Çiftçi, yurt içi ve yurt dışına da civciv göndermeye başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, merak saldığı kaz yetiştiriciliğine 30 kaz ile başladı. Çiftçi, eğitim için bulunduğu Ankara’daki Kaz Çiftliğini memleketi Van’ın Erciş ilçesine döndüğünde büyüterek devam ettirdi. Çiftçi, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan sulak ve boş alana çiftliğini kurdu.

ARAP ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP VAR

İki yıl gibi kısa bir sürede kaz sayısını bine çıkardı. Çiftçi, kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve yurt dışına civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi. Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden yoğun kaz talebi olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

– Ankara’da küçük ölçekli olarak başladığım kaz yetiştiriciliğini Erciş’te yaklaşık 50 bin metrekare üzerinde inşa ettiğimiz çiftlikte devam ettiriyorum. Burada kurduğumuz kuluçka makinelerimizle ürettiğimiz civcivleri yeni girişimcilere ve yurt dışına pazarlıyoruz. İlk başlarda küçük ve ekonomik işletme olarak başladığımız için adımlarımızı dikkatli attık.

MALİYETİ 2 BİN LİRADAN 50 LİRAYA DÜŞÜRDÜK

– Kaz suluklarını ve yemliklerini plastik borulardan yaparak 2 bin lira maliyeti, 50 liraya düşürdük. Çiftlik içinde kaz barınaklarını, çam kepekleriyle ısıtarak maliyeti alt seviyelerde tuttuk. Artık işlerimizi daha büyütüp Avrupa’ya açılmak, oralarda da yetiştirdiğimiz kazların pazarlamasını yapmak istiyoruz. Bu işletmeyi kurduğumuz da İlçe Tarım Müdürü Cihat Çağrı ve Veteriner Hekim Bekir Bora çok destek verdi. Her ikisine de teşekkür ediyorum. (DHA)