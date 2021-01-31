Mumcu’nun katilleri bulunana kadar bu aracı sergileyeceğiz

Tarih, 24 Ocak 1993… Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, sabah Ankara Karlı Sokak'taki evinin önündeki aracını çalıştırdı. Otomobil büyük bir gürültüyle patladı. Türkiye, karanlıklara ışık tutan aydınını hain bir suikastta kaybetti. Aradan 28 yıl geçti. Bombalı saldırının asıl failleri bulunamadı, hain saldırı karanlıkta kaldı. Mumcu'nun bomba yerleştirilen 06 YR 245 plakalı otomobili ise adalet arayışının simgesi bir anıt haline dönüştü.

20 YIL DEPODA KALDI

Mumcu'nun hurdaya dönen otomobili, dava süresince Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü deposunda tutuldu. Yaklaşık 20 yılın ardından otomobilin Mumcu Ailesi'ne teslimi gündeme geldi. 8 yıl önce, Türkiye'nin birçok ilinden otomobili müzede sergileme talebi geldi. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de otomobilin Eskişehir'de sergilenmesi için girişimde bulundu. Mumcu'nun ailesi tercihini Eskişehir'den yana kullandı ve 06 YR 245 plakalı enkaza dönen aracı Odunpazarı Belediyesi'ne teslim edildi. Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, önce Uğur Mumcu Parkı'nı yaptı.. Mumcu'nun hurdaya dönen otomobili de Türkiye'nin farklı illerinden getirilen mermer parçalarından oluşturulan özel bir kaidenin üzerine yapılan cam fanusta sergilenmeye başlandı.

HUKUK VURGUSU

Anıtın 5 yıldır parkta sergilendiğini belirten Kurt, Mumcu'nun katillerinin aradan geçen 28 yıla rağmen bulanamadığına dikkat çekti. Kurt, “28 yıl önce katledilen Uğur Mumcu'nun katilleri bulununcaya, cinayet çözülünceye kadar ya da bu tür faili meçhul cinayetlerin olmayacağı günlere kadar ibret olsun diye koymuş olduğumuz bu anıt, hâlâ burada durmaktadır. Demek ki faili meçhul cinayetin çözülmesi konusunda olumlu bir adım atılamamıştır. Tersine yeni faili meçhuller, yeni bilinmezler, ülkemizi bugünkü çıkmaza getirdi. Hukukun üstünlüğü ihmal edildiği sürece bu tür faili meçhul cinayetler işlenmeye devam edecek” dedi.

‘Gerçekleri araştırdı, bugünlere ışık tuttu'

ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, Mumcu'nun otomobilinin Eskişehir'e getirilişini şöyle anlattı: “Otomobilin, aileye teslim edileceği süreç başladığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e bizzat gittim. ‘Otomobile talibiz, yardımcı olur musunuz?' dedim. O da ‘Çok iyi olur' dedi.

Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu aradı. O da Eskişehir'i tercih etti. Kamyonla 2013 yılında otomobili buraya getirdik. Otomobil, park düzenlenip bitene kadar Büyükşehir Belediyesi'nin garajında durdu. 5 yıldır da burada sergileniyor.”

Mumcu'nun otomobilinin sergilendiği Uğur Mumcu Parkı 2016'da açıldı. Güldal Mumcu, açılışta “Uğur, gerçekleri araştırdığı için bugün olacaklara ışık tutan bilgilere ulaşmıştı. Bütün bunları paylaştı. Bunları paylaştığı için de öldürüldü. Onu öldüren zihniyetle bugün gazetecileri hapiste tutan zihniyet aynı zihniyettir” ifadelerini kullanmıştı.