Mumyaladığı böcekleri duvara astı

Gümüşhane'de haşere ilaçlama firması sahibi Selim Yıldız, topladığı böcekleri mumyalayıp, çerçeveye koyarak duvara astı. Yıldız, "Mumyalaştırma yöntemi ile müşterilerimize böcekleri göstererek, sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz" dedi.

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Gümüşhane’de bir ilaçlama şirketinin sahibi olan Selim Yıldız, bazı müşterilerin böceğin cinsini tarif etmekte sıkıntı yaşaması üzerine çözüm arayışına girdi.

Topladığı böcekleri çeşitli ilaçlarla kullanarak mumyalayan Yıldız, aralarında ‘değnek çekirgesi’nin de olduğu türleri çerçeveye koyup, duvara astı.

Selim Yıldız, “8 yıldır Gümüşhane ve çevre illerde bu işi sürdürüyoruz. Kırsal alandan gelen müşterilerimiz, evlerinde veya yaşam alanlarındaki böcekleri tarif etme konusunda problem yaşıyordu. Mumyalaştırma yöntemi ile müşterilerimize böcekleri göstererek, sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz” dedi.

“NESLİ 1945’LERDE TÜKENMİŞ”

Yıldız, böcekler arasında en dikkat çeken türün 1945’lerde nesli tükenen ‘değnek çekirgesi’ olduğunu söyledi.

Böcek koleksiyonu yapan bir arkadaşının hediyesi ile ‘değnek çekirgesi’ni de çerçeveletip, duvara astığını belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

“Baston’, ‘değnek çekirgesi’ dediğimiz türler ile ‘gergedan böceği’ ve ‘tarantula’ var. Panomuzda bulunan ‘değnek çekirgesi’nin nesli 1945’lerde tükenmiş. Boyu nedeniyle en çok ilgiyi ‘değnek çekirgesi’ çekiyor. ‘Gergedan böceği’ de dikkat çeken türler arasında.”

“Panomuzda 60’a yakın böcek türü var. Böceklerin çürümeden durması için çeşitli ilaçlar kullanıyoruz ve mumyalıyoruz. Bu ilaçlar ile korunuyorlar.” (DHA)

