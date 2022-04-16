Munzur Çayı yükseldi, sekiz yaban domuzu mahsur kaldı

Tunceli'de bir hafta önce doğum yapan yaban domuzu ile yedi yavrusu, karların erimesi sonucu debisi yükselen Munzur Çayı'nda oluşan adacıkta mahsur kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci yaban hayatı ve endemik türleri bakımından en zengin milli parkı olan Munzur Vadisi’nde farklı türlerden çok sayıda hayvan yaşıyor. Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, yaban domuzu, ur kekliği ve ayı gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

Sert geçen kışın ardından karların erimeye başlamasıyla Munzur Çayı’nın su seviyesi yükseldi. Milli parkın girişinde bulunan Miskişah mevkiinde bir yaban domuzuyla bir hafta önce dünyaya getirdiği yedi yavrusu, oluşan adacıkta mahsur kaldı.



“YAVRULAR BOĞULABİLİR

Domuzları fark eden Haydar Çetinkaya, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri (DKMP) kurtarma işlemi yapamadı.

Çetinkaya, “Anne doğumu burada yapmış. Sular yükselince de yavrularıyla mahsur kalmış. Bizler DKMP yetkilileriyle de görüştük, kendileri konuyla ilgileniyor. Fakat suyun debisinin çok yüksek olmasından dolayı riskli görüyorlar. Gerçekten şu anda Munzur’un debisi çok fazla. Yaban domuzu ve yavrularının bir şekilde buradan çıkması ya da çıkartılması gerekiyor. Bu sene çok kar yağdığı için Munzur’un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Orada yiyecek sıkıntısı da olabilir. Yetkililer ne şekilde yaparlar, botlarla mı oraya giderler bilmiyoruz ama bir şekilde kurtarılması gerekiyor. Yavrular azgın sularda boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir” dedi.

GÜNDE İKİ KERE TAKİPLERİ YAPILIYOR

DKMP ekipleri ise yaban domuzlarının günde iki kere takibini yaptıklarını ifade ederek, suyun daha fazla yükselmesi durumunda, tüm riskleri göz önüne alarak, kurtarma işlemini yapacaklarını kaydetti. (DHA)