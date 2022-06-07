Munzur Dağları’nda haziran ayında poşetle kayak keyfi
Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağıları'na çıkan doğaseverler, haziran ayında kar üzerinde poşetle kayak keyfi yaşadı.
Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.
Zirvesinde kar, yazla birlikte açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur’da doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistler, hava sıcaklığı 33 dereceyi bulurken poşetlerle kayak yapmanın keyfini sürdü.
Munzur Dağları’ndaki doğa yürüyüşünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan da objektiflere yansıdı. (İHA)