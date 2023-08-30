Munzur ve Pülümür vadileri için sevindiren karar

Tunceli'de doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile öne çıkan Munzur ve Pülümür vadilerinin bazı bölgeleri 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Karar, kentte sevinçle karşılanırken; Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi, avukat Barış Yıldırım, "Bölgede yürütülen çalışmalarda 2 binin üzerinde endemik bitki saptanmış. Bu türlerin yüzde 20'si sadece bu bölgede var" dedi.

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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 28 Nisan 2021’de Tunceli’ye yaptığı ziyarette, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile öne çıkan Munzur ile Pülümür vadilerinin ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edileceğini açıklamasının ardından; Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nden 3 uzman, bölgeye gelip, keşif çalışması başlattı.

Çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Rapor sonrası Erdoğan’ın imzasıyla 29 Ağustos’ta yayımlanan Resmi Gazete’de, Munzur ve Pülümür vadilerinin bazı bölgeleri ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.

Kararda, “Tunceli ili, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi. Karar, kentte sevinçle karşılandı.

‘2 BİNİN ÜZERİNDE ENDEMİK BİTKİ SAPTANMIŞ’

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi, avukat Barış Yıldırım, “29 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Munzur Vadisi havzasının bir bölümü, Munzur Gözeleri’nin üst kısmındaki dağlık saha, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Bizim beklentimiz; vadinin tüm sınırlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesiydi. Bu havza, önemli bir doğa ve bitki alanı. Bölgede yürütülen çalışmalarda 2 binin üzerinde endemik bitki saptanmış. Bu türlerin yüzde 20’si sadece bu bölgede var. Bern Sözleşmesi’nde yer alan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, vaşak, kaya kartalı, ur kekliği, Anadolu parsı, bu bölgede habitat buluyor. Munzur Nehri’nin içinde habitat bulan Munzur alabalığı var” diye konuştu.

‘BU BÖLGEDE ÇOK FAZLA İNSAN BASKISI VAR’

Kararın kentte mutluluk ve heyecan yarattığını belirten Yıldırım, “Bu havzanın korunması için mevzuatta belirtilen doğa koruma statülerinin hepsi, bizler için heyecan verici. Bölgenin doğal koruma statülerine kavuşması değil; aynı zamanda etkin korunma yapılması bizler için önemli. Bu bölgede çok fazla insan baskısı var; gelişigüzel vadilere girip çıkıyor, yaban hayatı ve endemik türler zarar görüyor. Sadece statüye kavuşturmak yetmiyor; o statünün gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek gerekiyor. Alana gelişigüzel girilmesinin yasaklanması, tanıtıcı levhaların konulması, orman muhafaza memurlarının bölgede çoğaltılması, pikniğin engellenmesi, akarsuya atıkların dökülmesinin engellenmesi gibi idari tedbirlerin alınması gerekiyor. Bölge halkı olarak mutluyuz. Bu statülerin, bu kıymetli vadilerin Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Yetkileri de bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

‘YILLARDIR MÜCADELE VERİYORUZ, ÇEVRECİLER KAZANDI’

Haydar Gül ise “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki karar, Tunceli’de hepimizi çok sevindirdi. Yıllardır beklemiş olduğumuz bir karardı. Doğamızın, Munzur’umuzun, Pülümür Vadi’mizin korunması gerçekten bizler için çok önemli ve hassas bir durumdur. Bu kararı alanlara, yıllardır bu mücadeleyi veren kişilere çok ama çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. İsmail Fidan da şunları söyledi:

“Munzur’umuzun korunması; gerçekten çok güzel bir duygu. Bu kararın alınması için yıllardır çevreciler ve yurttaşlar mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı bu karar, bölge halkı için mutluluk verici. Çevreciler kazandı.” (DHA)