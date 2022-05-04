Muradiye Şelalesi’nde bayram yoğunluğu

Van'ın Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

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Van’ın Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi’nde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, karların erimesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, karların erimesiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Muğla’dan Van’a gittiğini belirten Şaban Yılmaz isimli vatandaş “Daha önce resimlerde görmüştüm ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim” dedi.

Öte yandan şelalenin eşsiz güzelliği karşısında fotoğraf çeken vatandaşlar, mangal keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı. (İHA)