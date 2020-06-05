Murat Temel’den yeni single

Bir dönem Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına da katılan 'Vatan' şarkısıyla sosyal medyada çok konuşulan 20 yaşındaki Murat Temel, 'Hazan' isimli yeni single çalışması ile sevenleriyle buluşuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı, kendi Instagram hesabında yayınladığı Vatan adlı şarkıyla sosyal medyada viral olmuş, kendisine gelen olumlu tepkilere tepkisiz kalmayarak “Hazan” isimli çalışması ile sevenleriyle buluşmak için hazırlıklara başlamıştı. Genç şarkıcı; 14 Haziran’da Spotify, Youtube gibi tüm sanal platformlarda yer alması beklenen şarkının ön izlemesini kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Söz ve müziği ‘Bahadır Onat’a ait olan şarkının klibini ise Sercan Keskin yönetecek. 14 Haziran’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan Temel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

Temel, ‘Vatan’ şarkısını ilk olarak Instagram hesabına yüklemiş, buradan yayılarak büyüyen şarkı, Youtube üzerinden geniş kitlelere ulaşmıştı.