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Musaözü Göleti eski günlerini mumla arıyor
Musaözü Göleti eski günlerini mumla arıyor
Eskişehir'de bulunan Musaözü Göleti'nde su seviyesi büyük oranda düştü. Neredeyse yarısı kuruyan gölet, drone ile havadan görüntülendi.
Yaşam 3 Kasım 2020 - 12:28

Eskişehir’e  21 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaz aylarında yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle suları çekilen göl, havandan görüntülendi.

(FOTO: İHA)

Susuz arazinin drone görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Musaözü Göleti son görünümüyle tedirgin etti.

(FOTO: İHA)

Olta balıkçıları ve doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden biri olan göl, eski günlerini mumla arıyor. (İHA)

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Son güncelleme: 12:33 - 03.11.2020
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