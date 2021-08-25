Musaözü Göleti kurumanın eşiğinde
Eskişehir’de tarımsal sulamada kullanılan Musaözü Göleti'nde kurumaya bağlı olarak oluşan çatlaklar oluştu. Göletteki su seviyesi son zamanların en düşük seviyesinde.
Eskişehir'e 22 kilometre mesafede bulunan Musaözü Göleti, yaz aylarında beklenenin altında yağış alması nedeniyle kurumaya yüz tuttu.
Musaözü ve Kızılinler mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamada kullanılan gölette su seviyesi son zamanların en düşük seviyesini gördü.
Doğaseverlerin sık sık ziyaret ederek kamp yaptığı Musaözü Göleti, görüntüsüyle eski günlerini arattı.
Zemininde çatlaklar oluşan gölet havadan görüntülendi. (İHA)