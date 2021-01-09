Müşküleli kadınların ünlü iğne oyaları dünyaya açılıyor

İğne oyacılığı, çiçeklerle örgü sanatının birleşmesinden ortaya çıkmış Türk Anadolu kültürünün el sanatının en önemli örneklerinden biri. El emeği göznuru iğne oyası sanatı bugün Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Köyü'nde yaşayan kadınların en büyük geçim kaynağı. İğne oyası sanatını, asırlardır aynı kültür ve gelenekle ilmek ilmek işleyen Müşküleli kadınlar, kooperatifleşerek ürünlerini dünyaya satmaya hazırlanıyor.

Müşküleli iğne oyası ustalarından biri Kamile Tosun. “Bizler büyüklerimizden, annelerimizden görerek öğrendik bu iğne oyasını. Düğünlerimizi bundan kazandığımız parayla yapar, evimizin geçimini bununla sağlardık” diyor. Elli yıldır iğne oyası yapan Kamile Tosun şöyle konuştu: “Arkadaşlarımızla sokaklarda toplanır, gün boyu iğne oyası yaparız. Bizim çeyizlerimizi annelerimiz iğne oyalarıyla donatmış, biz de bugün çocuklarımızın çeyizlerini iğne oyalarıyla donatıyoruz. Müşküleli kadınlar sabah, ev işlerini bitirip, mahallelerde bir kapının önünde toplanarak, koyu muhabbetler eşliğinde oya üretmeye başlarlar. Müşküle oyaları, üstün tekniği, zarif ve özenli işçiliği ve bol çeşidi nedeniyle oya tüccarları tarafından diğer yörelerimizin oyalarından ayrı tutulmakta ve tercih edilmektedir. O yüzden de kooperatif istiyoruz. Emeğimizi daha düzenli bir şekilde satmak istiyoruz. Dünya pazarlarına ulaşmak istiyoruz. O zaman yeni bir kapı açılacak.”

İznik Belediyesi de Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusunda bulundu. Değerlendirme aşaması devam eden Müşküle iğne oyaları böylece tescillenmiş olacak.

Japon kadınları öğrenmek istiyor

Köyün kuruluş tarihinin tam olarak bilinmediğini ama 450 yıllık mezar taşlarının bulunduğunu söyleyen muhtar Atakan Yağcı “Müşküle köyümüz şu anda 400 hane. Köyün asıl geçim kaynağı çiftçilik. Müşküle köyüne özgü motifleri ile iğne oylarımız mevcut. Müşkülelli kadınlar sokak başlarında bir araya gelerek iğne oyası yaparlar. Biz bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. El sanatları üzerine bir kooperatif kurmak istiyoruz. Kadınların emekleri daha da değer kazansın. Eski bir okulumuz var. Restore etmek ve köyün kadınlarına tahsis etmek istiyoruz. Böylece emeklerini daha iyi değerlendirmiş olacaklar” diye konuştu. Daha önceki yıllarda Müşküle köyüne gelen Japon yazar İkumi Nonaka, ülkesinde iğne oyası konusunda yayınladığı kitaplarında Müşküle'nin iğne oyalarına geniş yer vermişti. Nonaka Türkler'e özgü bu el sanatının Japon kadınları tarafından büyük ilgi gördüğünü, Türk oyalarının ülkedeki kültür ve sanat camiasının dikkatini çektiğini söylemişti.