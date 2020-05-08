Muşmula nedir? Muşmulanın sağlığımıza faydaları nelerdir?

Yüksek miktarda B2, B1, C ve A vitaminleri ve kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içeren muşmula, Türkiye’nin kuzeyi, Kafkaslar, Trans-Kafkasya bölgesine ve kuzeydoğu İran’a kadar güneybatı Asya ve Güneydoğu Avrupa’da yetiştirilmektedir. Peki, muşmula nedir, faydaları nelerdir? Muşmula neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler...

Muşmula, eşi görülmemiş bir yararlı özelliklere sahiptir. Geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan muşmula vücuda sağladığı vitamin ve minerallerden dolayı kanser, katarakt, diyabet gibi dejeneratif hastalıkların önlenmesinde ve ayrıca, nörolojik hastalıklardan korumada etkili bir meyvedir. Peki, muşmula nedir, faydaları nelerdir? Muşmula neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

MUŞMULA NEDİR?

Muşmula (Mespilus germanica), Kuzey İran'ın Hazar Denizi bölgesinde 3000 yıldır yetiştirilen ve halk arasında “döngel” olarak adladırılan bir meyvedir. Yüksek miktarda B2, B1, C ve A vitamini içerir. Muşmula ayrıca tıbbi özellikleri için de kullanılır. Muşmulada ayrıca bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olan kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller bulunur.

MUŞMULANIN BAŞLICA FAYDALARI

– Antioksidan bakımından zengin olduğundan serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır.

– Böbrek fonksiyonlarını artırır.

– Sinir sistemindeki hasarlı hücrelerin sayısını düşürür.

– Özellikle kabuğu kaynatılıp içildiğinde stres ve depresyona iyi gelir.

– Lif oranı yüksek olduğu için kabızlığa iyi gelir.

– Vücutta sıvı tutulumunu önler.

– Vücuda enerji sağlar.

– İçeriğindeki bakır minerali kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Vücudun demiri emmesine yardım eder.

– İçeriğindeki askobik asit soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıklarla mücadelede oldukça etkilidir.

– Vücuttaki toksinlerin atılımına destek olur.

– Böbreklerde ve safra kesesinde oluşan kum ve taşın dökülmesine yardımcı olur.

– Bağırsak iltihaplanmasını giderir.

– İshal ve dizanteriyi önler.

– Kas ve kemik gelişimini destekler. Özellikle çocuklarıntüketmesi tavsiye edilir.

– Kan dolaşımını destekler.

– Anemiyi önler.

– Hamile kalma oranını yükseltir.

– Zayıflamaya yardımcı olur.

– Muşmula çayı balgam söktürür.

– Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder.

– Kandaki şeker seviyesini düzenler.

– Kolesterolü düşürür.

– Muşmula yaprağı çayı kanseri önler.

– Düzenli olarak tüketimi katarakt ve maküler dejenerasyon riskini düşürür.