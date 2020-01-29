Muşmula (Mespilus germanica) yüksek miktarda B2, B1, C ve A vitamini içerir. Muşmula ayrıca tıbbi özellikleri için de kullanılır. Tanen, protein, doğal organik asitler ve düşük miktarda karbonhidrat içeren pektin içerir. Muşmulada bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olan kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller bulunur. Muşmulanın günlük tüketimi böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan insanlar için yararlıdır. Şimdi, muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Muşmula Türkiye’nin kuzeyi, Kafkaslar, Trans-Kafkasya bölgesine ve kuzeydoğu İran’a kadar güneybatı Asya ve Güneydoğu Avrupa’ya özgüdür. Muşmula, Kuzey İran’ın Hazar Denizi bölgesinde 3000 yıldır yetiştiriliyor. Halk arasında “döngel” olarak adlandırılan muşmula, Karadeniz bölgesinde yaygın olarak tüketilen meyvelerden biridir. Sağlık açısından pek çok yararı bulunan muşmula hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

MUŞMULANIN FAYDALARI

Muşmulanın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Muşmula A ve C vitaminlerine sahiptir. Muşmulada bulunan fenoller ve flavonoidler antioksidan özelliklere sahiptir. Bu maddeler serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, bu da oksidatif ajan hücrelerini ortadan kaldırır. Muşmuladaki antioksidan özellikler, kanser, katarakt, diyabet gibi dejeneratif değişiklikler riskini azaltır. Ayrıca, meyveler beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur.

* Muşmula antioksidan bakımından zengin bir meyvedir. Bu madde, DNA’ya ve hücrelerin parçalarına zarar veren serbest radikallerin etkisinden koruyarak hücre dokusunu onarmaya yardımcı olur. Antioksidanlar ayrıca yaşlanmayı yavaşlatma ve kalp problemlerinin başlamasını önleme yeteneğine sahiptir.

* Muşmuladaki diyet lifi veya çözünür lif önemli bir rol oynar, çünkü kabızlığı ve sıvı tutulumunu önleyen doğal bir müshildir. Bu bileşik bağırsak geçiş süresini azaltır ve dışkılama sürecini hızlandırır.

* Muşmulanın parçası olan diğer bileşenler esansiyel yağ asitleridir. Bazıları sağlığa zararlıdır, ancak bazıları birden fazla fayda sağlar. Farklı çalışmalar, muşmulada bulunan linoleik asidin, özellikle meme, deri, karaciğer ve kolon gibi kanser oluşumunu ve gelişimini engelleyebileceğini göstermiştir.

* Muşmulanın bileşiminde karbonhidratlar da bulunur, aslında 100 gram muşmulanın, %25’inin karbonhidrat olduğu tahmin edilir. Karbonhidrat doğrudan hücrelere, dokulara, organlara ve kaslara giden glikoza dönüşerek vücuda enerji sağlar.

* Muşmulada bulunan bir başka element bakırdır. Bu mineral, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu teşvik eder, kan damarlarının ve sinirlerin düzgün çalışmasına ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye, ayrıca vücudun demiri emmesine yardımcı olur.

* Muşmulanın yüksek moleküler su içeriği, vücudun hidrasyonunu ve detoksifikasyonunu uyarır, böylece vücuttaki toksinleri doğal olarak ortadan kaldırır.

* Muşmula, sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir antioksidan görevi gören askorbik asit açısından da zengindir. Askorbik asit demir emilimini uyarır, soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıklarla mücadelede oldukça etkilidir.