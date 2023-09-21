Muş’ta 160 yıllık su değirmeninde para geçmiyor

Muş'un Varto ilçesinde bulunan 160 yıllık su değirmeninde, 35 yıldır buğday öğütülüyor. Değirmenin sahibi Cemal Düzgüner, atalarından kalma bir geleneği sürdürerek, buğday karşılığında buğday alıyor.

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Muş’un Varto ilçesine bağlı Ünaldı köyünde bulunan su değirmeni, 1863 yılında inşa edildi. Dere yatağı üzerinde bulunan değirmen, su enerjisi ile çalışıyor. 72 yaşındaki Cemal Düzgüner, 35 yıldır değirmende buğday öğütüyor.

Düzgüner, değirmenin dedesinden kendisine miras kaldığını belirterek, “Daha önce dedelerimiz, babalarımız burada buğday öğütmüş. Ben de bu geleneği sürdürüyorum” dedi.

Değirmende buğday öğütmenin zor olduğunu belirten Düzgüner, “Değirmeni çalıştırmak için suya ihtiyacımız var. Su yetersiz olduğunda değirmeni çalıştıramıyoruz” diye konuştu.

Düzgüner, değirmende geleneksel yöntemlerle buğday öğüttüğünü belirterek, “Buğdayı öğütmek için taş kullanıyoruz. Fabrikalarda buğday kepeği ile birlikte öğütülüyor. Bizde ise buğday tamamen doğal olarak öğütülmüş oluyor” dedi.

Değirmende öğütülen buğdaydan elde edilen un, köylülerin de tercih ettiği bir ürün. Düzgüner, “Buğday öğütmeye gelenlerden para yerine buğday alıyorum. Deden kalma ölçekle 20 teneke buğdaydan bir teneke alıyorum” dedi.

Düzgüner, değirmenin artık eskisi kadar işlemediğini belirterek, “Köylerde tarımla uğraşanların sayısı azaldığı için buğday öğütmeye gelenler de azalıyor. Ben bu dünyadan göçüp gidersem değirmenin taşı dönmeyecek” dedi.

Değirmen, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alıyor. Düzgüner, değirmenin yaşatılması için destek çağrısında bulundu. (AA)