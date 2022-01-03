Muş’ta çocukların kızak keyfi

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle yaptıkları kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkarıyor.

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Bostankent köyünde yaşayan çocuklar, buz pistine dönen köy meydanındaki yolda kızak keyfi yaşıyor.

Okul çıkışında bir araya gelen çocuklar, bir yandan kartopu oynarken bir yandan da kaymanın tadını yaşıyor.

Kendi el becerileriyle kızak yapan köy çocukları, karla kaplı yolda toplanarak düşe kalka kızak keyfini çıkarıyor.

“ÇOK MUTLU OLUYORUZ”

Çocuklardan Mehmet Şener, “Boş zamanlarımızı hep kayarak geçiriyoruz. Kartopu oynuyoruz. Çok mutluyuz. Kızaklarımızı demir ve ağaçtan kendimiz yapıyoruz. Öyle güzeller ki kaydığımızda çok mutlu oluyoruz” dedi. (İHA)