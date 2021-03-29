Muş’ta kar kaplanları tüm köy yollarını ulaşıma açtı

Kar kaplanları mart ayında kar yağışının etkili olduğu Muş’ta, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Kar yağışıyla kapanan 159 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışan karla mücadele ekipleri, zorlu şartlarla mücadele etti.

Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı ve adeta kardan tünellerin oluştuğu Üçevler Grup Köy Yolu’nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine karşı adım adım ilerleyebildi. Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolu kardan temizledi.

KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

İş makinesi operatörü Ahmet Yüksel, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığını belirtti. Zorlu yol koşullarına rağmen ilerlemekte zorluk çektiklerini ifade Yüksel, iş makineleriyle geçtikleri yerlerde adeta kardan tünellerin oluştuğunu söyledi. Yüksel, buna rağmen bütün köy yollarına ulaşımın başarılı bir şekilde sağlandığını söyledi. (DHA)