Mustafa Koç’un anısına yaptırılan heykeli, dalış tutkunlarının akınına uğradı

Aydın'ın Didim ilçesinde yavruyken yaralı halde bulunan Akdeniz foku Badem'in tedavi ve bakımını üstlenen merhum iş insanı Mustafa Koç'un anısına 2 yıl önce Muğla'nın Bodrum'un ilçesindeki Karaada'da denize indirilen Koç'un dalgıç kıyafetiyle fok Badem ile yüzerken tasvir edilen heykeli, Kurban Bayramı tatilinde dalış tutkunlarının akınına uğradı. Aralarında Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner'in de bulunduğu sualtı sevdalıları, fok Badem'in heykeline deniz kestanelerinden yaptıkları kolyeyi takıp, başını da deniz kabuğu ile taçlandırdı.

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21 Ocak 2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç’un arkadaşları tarafından demir üzerine bronz kaplama olarak yaptırılan ve 31 Temmuz 2016 tarihinde 4 mil uzaklıktaki Karaada’da 75 kişilik özel bir ekip tarafından 15 metre derinliğe indirilen 550 kilogram ağırlığındaki heykel, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tur tekneleri ile Karaada’ya giden dalış tutkunları burada Koç’un anısına dalış yaptı. Dalış yapanlar arasında kendi tekneleriyle adaya gelen iş insanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner de yer aldı.

(DHA)

