Mustafa Koç’un anısına yaptırılan heykeli, dalış tutkunlarının akınına uğradı
21 Ocak 2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç’un arkadaşları tarafından demir üzerine bronz kaplama olarak yaptırılan ve 31 Temmuz 2016 tarihinde 4 mil uzaklıktaki Karaada’da 75 kişilik özel bir ekip tarafından 15 metre derinliğe indirilen 550 kilogram ağırlığındaki heykel, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tur tekneleri ile Karaada’ya giden dalış tutkunları burada Koç’un anısına dalış yaptı. Dalış yapanlar arasında kendi tekneleriyle adaya gelen iş insanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner de yer aldı.
(DHA)