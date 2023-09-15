Muş’taki göçerler dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Muş'ta yaz boyunca yaylalarda konaklayan göçerler, havanın soğumaya başlamasıyla dönüş hazırlığına başladı. Göçerler, hayvanlarını ve eşyalarını toplayarak kışlık yerlerine dönmeye hazırlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dört ay süren yayla döneminin ardından eşyalarını katırlara yükleyen göçerler, hayvanlarıyla birlikte Siirt, Diyarbakır ve Batman’a doğru yola çıkacak.

Göçerler, yaylalarda hayvanlarını otlatarak elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler üreterek geçimlerini sağlıyor.

Göçerlerden Barış Çete, “Yaz boyunca hayvanlarımızı sağarak elde ettiğimiz sütün bir kısmını mandıraya satıyoruz. Kalanıyla peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler yapıyoruz. Şimdi hayvanlarımızı Diyarbakır’a götüreceğiz. Orada hava sıcak ve az kar yağıyor. Burada havalar soğuduğu için dönüş hazırlıklarımıza başladık. Hayvanların durumuna ve mesafeye göre yolculuğumuz 30 gün sürüyor” dedi.

Netice Erol ise, “Göç öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Geldiğimiz günden beri hayvanlarımızın bakımıyla ilgileniyoruz. Elde ettiğimiz sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyoruz. Eşyamızı toplamaya başladık. Diyarbakır’a gideceğiz” diye konuştu. (AA)