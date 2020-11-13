Muş’tan ABD’ye cerrahi önlük ihraç ediyor

Muş'ta bir tekstil fabrikasında, corona virüsü süreci ile ayda 110 bin adet üretimi yapılan cerrahi önlükler, başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Muş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bünyamin Demirel, pandemi sürecinde İŞKUR tarafından aldığı desteklerle çalışan sayısını artırıp, ürün değişikliğine yöneldi. Firma, iş kıyafeti üretimine ara verip cerrahi önlük üretimine başladı.

Demirel, ürettikleri cerrahi önlükleri firmalar aracılığıyla başta Amerika olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ettiklerini söyledi.

“AYDA 110 BİN ADET ÜRETİYORUZ”

Demirel, “Fabrikada iş kıyafetleri yapıyorduk. 50 kişi vardı. Fakat pandemi nedeniyle asıl işimize geçici bir süre ara verip cerrahi önlük üretimine başladık. 10 kişi daha işe alıp günlük 5 bin olmak üzere ayda 110 bin adet cerrahi önlük üretimi yapıyoruz. İşlerimizden çok memnunuz” diye konuştu. (DHA)