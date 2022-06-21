Müşteri davranışlarını beğenmeyen restoranlardan yeni kıyafet kuralları

İspanya'nın Mallorca adasındaki on bir sahil restoranı müşterilere kıyafet yönetmeliği getirdi.

Sozcu.com.tr

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İspanya’daki sahil restoranları, sarhoş turistler arasında yakın zamanda görülen bir “antisosyal davranış dalgası” olarak tanımladıkları şeyi yıkmak amacıyla kıyafet kuralı getirdi.

Guardian’ın haberine göre, Palma Beach’ten Juan Miguel Ferrer, bu restoranlarda artık gömleksiz, kostümlü veya futbol forması giyen müşterilere artık izin verilmeyeceğini belirtti.

Ferrer, “Bir şekilde iletmeye çalıştığımız şey, buraya girmek için duş almanız veya kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerektiğidir. Buraya plaj kıyafetleriyle gelmeyeceksin ya da doğrudan sokaklarda içki içmeyeceksin” diye ekledi.

Bu gelişmenin, yerel gastronomi veya adanın cazibesini keşfetmekten çok içmeye ilgi duyan son turist selinden kaynaklandığını söyleyen Ferrer, “10 Mayıs’tan beri, sadece sokaklarda, deniz kıyısında ve hatta sahilde sarhoş olmak isteyen kalabalık turist gruplarının gelişinin acısını yaşıyoruz” diye ekledi.





Ferrer, “Otellere sabah 10.00 ve 14.00 gibi geliyorlar, yürüyemiyorlar bile… Tamamen sarhoşlar ve arkadaşları bile onları kaldırımda yatarken bırakıyor” diyerek alkollü turizmi kısıtlamaya çalışan 2020 yasasının şimdiye kadar çok az fark yarattığını söyledi.

Bunun yerine, polise antisosyal davranışlarla ilgili para cezaları için insanları olay yerinde suçlama yetkisi verilmesi çağrısında bulundu. Ferrer, “Yetkililerden desteğe ihtiyacımız var çünkü ne girişimciler ne de komşular bunu durduramaz” dedi.

Bölgesel hükümetten bir kaynak, pandemi nedeniyle bu yaz yeni yasanın ilk kez tam olarak uygulanacağını ve hükümetin antisosyal turizmle mücadele taahhüdünü sürdüreceğini söyledi.

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