Muteber nine 29 Ekim 1923’ü anlattı: Günlerce halay çektik

Hakkari Yüksekovalı Muteber Engindeniz (117), Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'te 19 yaşındaydı. Türkiye'nin en yaşlı kişileri arasında bulunan Muteber nine, Cumhuriyet ilan edilirken çok sevindiklerini ve köylerinde halay çektiklerini söyledi.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan, 4 ay önce yakalandığı corona virüsünü evinde gördüğü tedaviyle atlatan 5 çocuğu, 36 torunu olan Muteber Engindeniz, Cumhuriyet’in ilan edildiği günü anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiren, gelinine yardım eden, tavuklarına yem veren, torunları ile ilgilenen Engindeniz, Cumhuriyet’in ilan edildiğini duyunca çok sevindiklerini ve köyde halay çektiklerini söyledi.

“ATATÜRK OLMASAYDI BİZLER PERİŞAN OLACAKTIK”

Atatürk’e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, “Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutlu olduk, günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık” dedi. (İHA)