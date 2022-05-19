Mutfakta duran antika Çin vazosu 28,5 milyon TL’ye satıldı

Mutfakta muhafaza edilen, 18. yüzyıldan kalma nadir bir Çin vazosu müzayedede 28,5 milyon TL'ye (1,8 milyon Dolar) satıldı.

Sozcu.com.tr

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Antika Çin vazosunun satışını gerçekleştiren İngiliz müzayede evi Dreweatts’a göre, yaldızlı mavi eser başlangıçta yaklaşık 3 milyon TL (186.000 Dolar) değerindeydi.



Dreweatts yaptığı açıklamada, satıcının vazoyu 1980’lerde birkaç yüz sterline satın alan bir cerrah olan babasından devraldığını söyledi. CNN’in haberine göre, satıcı, değerinden habersizdi ve bu yüzden bir uzman tarafından görülene kadar mutfağında tuttu.

Müzayede evi, yüksekliği iki fit olan porselen vazonun tabanının Qianlong döneminin (1736-1795) karakteristiği olan altı karakterli bir mühür işaretiyle süslendiğini söyledi.

ÇOK NADİR BİR ESER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Dreweatts, vazonun, Qing hanedanlığının altıncı imparatoru olan Qianlong’un sarayı için yapıldığını ve mavi, altın ve gümüş rengini elde etmek için yenilikçi ısıtma teknikleri kullanılarak hazırlanmış olacağını ekledi.

Bu tür vazoların Çince adı, “göksel küre vazo” anlamına gelen ve küre şeklini tanımlayan “tianqiuping” olarak biliniyor. Dreweatts, altın ve gümüş olarak aynı tasarımlarla belgelenmiş başka bir tianqiuping vazo bulunmadığını ve bunun son derece nadir olduğunu söyledi.

Dreweatts’ta Asya seramikleri ve sanat eserleri konusunda uzman danışman olan Mark Newstead, teklife Çin, Hong Kong, ABD ve İngiltere’den yüksek talep geldiğini belirtti.

Newstead, “Sonuç, dünyada üretilen kaliteli porselenlere olan yüksek talebi gösteriyor. Müthiş bir sonuç elde ettik ve bunu Dreweatts’ta satma ayrıcalığına sahibiz,” diye ekledi.

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