Mutfaktaki fayanslar nasıl boyanır? Fayans boyama teknikleri…

Mutfağınızda eski ve kirli görünen fayanslarınız varsa ve onları yeni fayanslarla değiştiremiyorsanız, boyamayı deneyebilirsiniz. Yeni üretilen çabuk kuruyan ve uzun süre kalıcı fayans boyaları ile mutfağınızın havası bir an değişebilir. Öyleyse mutfak fayansı nasıl boyanır? İşte fayanslarınızı boyamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları…

Genellikle ev ve ofis dekorasyonlarının olmazsa olmaz parçası olan fayanslar aynı zamanda hem duvar hem de zemin kaplamalarında yaygın olarak kullanılırlar. Özellikle mutfak, balkon, banyo ve bahçe dekorunda çok sık karşımıza çıkarlar. Ancak mutfak ve banyolarda kullanılan fayans ve seramiklerde zamanla renkler canlılığını yitirebilir, sararmalar ve kirli derz araları fayansların görünümünü olumsuz etkileyebilir.

Gerçek şu ki, mutfak veya banyo seramiklerini yenilemek pahalıya mal olur ve oldukça yorucu bir işlemi de beraberinde getirir çünkü fayansların kırılması yerleştirilmesi uzun bir tadilat işlemini gerektirir. Tüm bu işlemler için kendinizi maddi manevi hazır hissetmiyorsanız mutfak fayanslarınızı boyamak mekanınızın yeni bir görünüm kazanmasının en iyi yoludur.

MUTFAKTA FAYANS BOYAMA

İlk olarak mutfak fayanslarınız için hangi renk kombinasyonları tercih edeceğinize karar vermeniz gerekir.

Daha kolay bir boyama işlemi yapmak için yüzeyin renginden daha koyu renk seçimi yapabilirsiniz.

Eğer kolay uygulanan, uzun ömürlü ve kolay yıpranmayan boya seçimi yapmak istiyorsanız farklı yüzeyler için üretilmiş olan yeni nesil geri dönüşüm boyalarını multisurface ve bir diğeri epoksi boyaları tercih edebilirsiniz.

Boyayacağınız alanları zımparalayarak zemini boyama işlemine hazır hale getirmelisiniz. Eğer evinizde bulunuyorsa zımpara makinesi kullanabilirsiniz.

Zımparalama işleminin ardından en önemli kısım fayans temizliğidir. Boyanacak olan alanlar tamamen temizlenmeli, toz ve kirlerden arındırılmalı ve yüzeyin kuruduğundan emin olunmalıdır.

Geniş alanlar için kullanacağınız rulo fırçalar size kolaylık sağlayabilir. Rulo fırçası ile boyama işlemi yapıldıktan sonra kurumasını beklemek gerekir ve ikinci bir kat için 2. Gün uygulama yapılması önemlidir. Ancak koyu bir yüzeyi açık renge boyadığınızda 3 kere boyama işleminden geçirmeniz gerekebilir. Buna boyama yaptıktan sonra karar vermek daha doğru olacaktır.

Zorunlu olmamakla birlikte vernikleme işlemi fayanslarınızda dayanıklılığı arttırır ve parlaklık sağlar. Suya dayanıklı, boyanıza uygun bir vernik tercih ederek son olarak vernik atıp işleminizi tamamlayabilirsiniz.