En yeni ve değişik bayram mesajları: Kurban Bayramı için hazırlanmış anlam dolu resimli mesajlar…

En yeni ve değişik bayram mesajları: Kurban Bayramı için hazırlanmış anlam dolu resimli mesajlar…

Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinin yanında olmayan müminler Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte bayram mesajlarını araştırmaya başladı. Sevgi ve paylaşmanın büyük önem taşıdığı bu günde eş, dost ve akrabalarınızla paylaşabileceğiniz Kurban Bayramı mesajlarını derledik. İşte en güncel resimli bayram mesajları...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

2018 Kurban Bayramı geldi, tüm müminler çeşitle mesajları sevdiklerine ulaştırmak istiyor. Bugün sevinç günü, kederleri bir kenara bırakıp birlik olma günü… Kurban Bayramı’nda hayatındaki herkesin bayramını tebrik etmek isteyenler en güzel ve en anlamlı bayram mesajlarını araştırıyor. Biz de sozcu.com.tr olarak Kurban Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. Çeşitli sosyal medya platformlarından bayram mesajlarını paylaşabilirsiniz. Mutlu bayramlar…

2018 EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Kurban Bayramı mesajları ile bugünün anlam ve önemini yaşatmak isteyenler için bayram mesajlarını derledik. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir. Bu anlamlı günü yaşatacak olan inançlı insanlara hitap eden en güzel bayram mesajları…

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun.

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar

Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan’ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah’ıma.

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah”ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı”nız mübarek olsun canım dostlarıma.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah”a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…