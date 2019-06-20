Çocuğunuzu yalnızca pahalı oyuncaklar, marka kıyafetlerle mutlu edebileceğini düşünen aileler ne yazık ki yanılıyorlar. Çocukların maddi anlamda sahip olması gereken bir takım şeyler tabi ki var ama bunu yaşam biçimi haline getirmek bir çocuğun mutluluktan ziyade mutsuz bir çocuk olarak yetişmesini sağlayacaktır. İşte mutlu çocuk yetiştirmek için öneriler...

Mutlu çocuklar kendilerini belli ederler. Gülümserler ve hayatla barışıktırlar. Tam tersi mutsuz çocuklarda öyle. Her istediğini eline veren onu oyuncaklara boğan aileler çocuklarının doyumsuz hayal dünyaları zayıf bir birey olmalarına neden olabiliyor. Çocukların küçük yaşlarda ihtiyacı olan yalnızca sizsiniz. Birçok şeyin bilincinde ama sadece mutlu bir çocuk yetiştirmek için önerilere ihtiyacınız varsa dikkatli okuyun. İşte mutlu çocuk yetiştirmek için size klavuzluk edecek öneriler…

MUTLU ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN TÜYOLAR

ÖNCE KENDİNİZ MUTLU OLUN

Çocuklar ailelerinin davranışlarını bebeklikten itibaren hafızalarına kaydeder. Bu davranışlar onun yaşamındaki ileri gelen hal ve hareketler olacaktır. Bu nedenle önce kendimiz mutlu ve sağlıklı bir yetişkin olmalıyız.

ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN

Çocuğunuzun sizinle vakit geçirmesi onun gelişimi açısından büyük önem taşır. Sizinle geçireceği vakitler onun daha mutlu olmasını yalnızlık hissine kapılmamasını sağlar. Sizinle geçireceği vakit onun için çok kıymetlidir. Bu nedenle bazen işlerinizi bir kenara bırakıp o günü çocuğunuza ayırabilmelisiniz. Onunla bisiklete binmek, yüzmek, bir konu hakkında konuşmak çocuğun ailesi tarafından kendisine değer verildiğini hissetmesine neden olacaktır.

RAHAT OLUN

Ev içerisinde çocuğunuzla sorunlar yaşamayın. Eviniz kirlensin, dağılsın sizi bu şekilde yargılamayacak insanlar edinin. Çocuk olan ev dağınıktır. Başkalarının ne dediğinin önemi olmasın. Mükemmelliyetçi olmaktan vazgeçin hem kendinizi hem çocuğunuzu yormayı bir kenara atıp hayatın tadını çıkarmaya çalışın.

ÇOCUĞUNUZA KARŞI SEVGİ DOLU OLUN

Sevgi dolu yaklaşımınız çocukta mutlu olma hissi yaratacaktır. Anne ve babasının onu sevdiğini ve ona değer verildiğini düşünmesi onu ruhen rahatlatacak ve aile ile inatlaşma evrelerini büyük ölçüde hafifletecektir.

ONA GÜVEN VERİN

Çocuğunuzun size karşı güven duyması onun mutluluğu adına büyük destek sağlayabilir. Hayatta güvendiği birilerinin olması onu daha cesaretli ve özgüvenli kılar. Çocuğunuza güven verin. Yaptığı olumlu davranışlar karşısında övgüyle yaklaşın. İnsanların içinde onu aşağılamayın ve azarlamayın ona karşı sabırlı ve ilgili olun.