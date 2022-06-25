Mutlu Kaya’nın ‘Beni öldürecek’ isyanı

Katıldığı ses yarışmasında tanındıktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yaralanan Mutlu Kaya, uzun bir tedavinin ardından yeni yeni yürümeye başladı. Kaya, avukat olmak istediğini söyleyerek bir de yardım çağrısında bulundu. Kendisini öldürmeye çalışan caninin gelecek sene tahliye olacağını söyleyen Kaya, "Yarım kalan işini tamamlamaya gelecek, yeniden yargılansın" dedi.

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Diyarbakır’da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra, erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutundu.

Yaşam mücadelesine devam eden Kaya, kendisini 7 yıl önce katletmeye çalışan caninin önümüzdeki yıl serbest kalacağını, kendisine karşı yarım kalan işini bitirme veya başkalarına karşı aynı saldırıda bulunabileceği nedeniyle tekrardan yargılanmasını istedi.

“BEN BU ADALETİ KABUL ETMİYORUM”

Kaya, “Bazen kendimi çok iyi hissediyorum, bazen de böyle sanki kuyunun içine düşmüş gibiyim. İki yıl önce ablam da öldürüldü. Ablamdan sonra biraz kötü oldum ama şimdi daha iyiyim, yine mücadeleye devam ediyorum. 7 yıl önce yürüyordum, sesim çok güzeldi, şarkı söylüyordum, koşuyordum, futbol oynuyordum, beden eğitimi öğretmenliğini okuyordum, müzikle de ilgileniyordum. 7 yıldır tamamen hayatım değişti ve bunu bana yapan cani sadece 9 yıl ceza aldı. 7 yıldır dört duvar arasındayım, hem hapishanedeyim hem de böyle engelli bir kuş gibiyim bir kafeste. Kendi yemeğimi yiyemiyorum, işimi göremiyorum. Başımı annem yıkıyor, suyumu bile annem içiriyor. O cani ise 9 yıl ceza aldı ve seneye çıkıyor. Seneye hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Topluma karışacak ben bu adaleti kabul etmiyorum” dedi.

“AVUKAT OLUP YENİ BESTELERİMLE SAHNEYE DÖNECEĞİM”

Avukat olup daha sonra da besteleri ile sahneye tekrar dönmeyi hayal ettiğini söyleyen Kaya, önümüzdeki aylarda şarkısının çıkacağını duyurdu.

Kaya, “Hedefim var evet, öncelikle iyileşmek istiyorum. Sonra avukat olmak istiyorum, yazın kendi bestem çıkacak söz müzik bana ait. Yeniden şarkı söyleyip böyle kötülere inat ve asla pes etmediğimi göstermek için ve diğer kadınlara ilham olabilmek için kendi şarkımı söyleyeceğim. Gelişip sahnelerde olmak ve artık kimseye muhtaç bir şekilde yaşamak istemiyorum. Bunları hayal ediyorum” diye konuştu.

“KAMERA KAPANINCA YOK OLDULAR”

Saldırı sonrası ziyarete giderek tedavi sürecini karşılayacağı sözü verenlerin kendisini tedavi etmediğini aktaran Mutlu Kaya, “Tedavim çok pahalı ve devlet tarafından karşılanmıyor. O zaman çoğu insan beni ziyaret etti ve kameralarla geldi ‘Senin tüm masrafını tedavini yapacağız’ denildi ama kameralar kapandığında hepsi yok oldu. Sebebini ben de bilmiyorum, reklam mı diyeyim artık, ben buna umut tacirliği diyorum. Bence kimse bir hasta kızın üzerinden reklam yapmamalı. Ya hiç gelmeyeceksin kameralarla ya da bana umut verip, mutlu ederek umutlarımı yarı yolda bırakmayacaksın. Bu beni üzüyor, ama olsun ben yine de umudumu kaybetmedim. İnanıyorum ki tüm sevenlerim zaten yanımda dualarıyla” ifadesini kullandı.

“O CANİ ÇIKTIĞINI BENİ ÖLDÜRMEYEİ DENEYECEK”

Mutlu Kaya, 7 yıl önce kendisine karşı saldırıyı düzenleyen caninin 9 yıl hapis cezası aldığını ve önümüzdeki yıl serbest kalacağını, tekrar yargılanmazsa kendisini öldürebileceğini ya da başka kadınlara zarar verebileceğini söyledi. Kaya, “Şunu söylemek istiyorum bunu yapan caninin yeniden yargılamasını istiyorum. Yani şöyle bir şey de var bunu bana yapan cani hak ettiği cezayı almadığı için ona daha çok güç gelmiştir. Bunu bana yapan çıktığında yarım bıraktığı işi beni öldürmeyi yeniden deneyecek” diye konuştu.