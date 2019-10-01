Mutlu şehrin yaşlılarının huzurlu yaşamı

TÜİK verilerine göre yüzde 18,2 ile Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusun barındığı kent olan sahil şehri Sinop'ta da yaşlıların daha mutlu yaşaması için çalışmalar yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Yaşlılar 2017” verilerine göre yüzde 18,2 ile Türkiye’de en fazla yaşlı nüfusun yaşadığı kent olan Sinop’ta yaşlılara, huzurlu bir hayat sürmeleri için çeşitli imkanlar sunuluyor. TÜİK’in 2014 ve 2016 verilerine göre “Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent” olan Sinop’ta yaşlıların da mutlu şekilde yaşaması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

YAŞLILARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ŞEHİR



Pek çok kişinin stresten uzak bir hayat sürmek için emeklilik sonrası yerleşmeyi tercih ettiği sahil kenti Sinop’ta yaşlılar, zamanlarını deniz kıyısında, Barış Manço Parkı’nda yürüyüş yaparak, Sinop Belediyesine ait yaşlılarevinde ücretsiz sunulan çay ve lokum eşliğinde sohbet ederek geçirme imkanı buluyor. Trafik ışıklarının bulunmadığı Sinop’ta yaşlılar, ulaşım imkanlarından da ücretsiz yararlanabiliyor.

(AA)