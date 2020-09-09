Muz kabukları C vitamini ve E vitamini içerir ve ayrıca potasyum, çinko, demir ve manganez içerir. Sindirim, bağışıklık ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri yaygın olarak kabul edilmiş muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz kabuğu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çoğumuz muzu yedikten sonra kabuğunu atarız. Ancak muz kabuğunun faydalarını duyunca atmadan önce tekrar düşüneceksiniz. Antioksidan, antifungal, antibakteriyel ve enzimatik özelliklerine sahip olan muz kabuğu birçok derde de deva oluyor. Peki, muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz kabuğu neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MUZ KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Muz kabuğunun insan sağlığı için faydalarından bazıları şunlardır:

– Cilt kırışıklıklarını azaltır.

– Sivilceleri azaltmaya yardımcı olur.

– Cildi nemlendirir.

– Akne oluşumunu engeller.

– Kırışıklıkları önler.

– Uyku sorununa iyi gelir.

– Migren ve baş ağrılarının tedavisinde yardımcı olur.

– Siğilleri yok eder.

– Yanık acılarını dindirir.

– Bel bölgesi yağlanmalarına iyi gelir.

– Yara izlerinin görünümlü hafifletir.

– Kaşıntılardan kurtulmanıza yardımcı olur.

– Hemoroidi iyileştirir.

– Göz altı morlukları, şişlikleri ve yorgun görünümü de tedavi edici özelliğe sahiptir.

– Derinize saplanan kıymığı çıkarmak için yardımcı olur.

– Dişleri beyazlatır.

– Kuru ve yıpranmış saçlara bakım yapar.