Muz kasalarından 1 milyar TL’lik uyuşturucu çıktı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, düzenli teftiş sırasında konteyner içinde bulunan muz posası kargosuna gizlenen, değeri 100 milyon sterlin (1 milyar TL) olan 1 ton uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Priti Patel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uyuşturucular suçu besler ve hayatları yok eder. A Sınıfı uyuşturucular, vatandaşlarımıza ve topluluklarımıza hayal edilemeyecek zararlar verir, hayatları paramparça eder ve müstehcen şiddet, düzensizlik ve suç düzeylerini artırır. Operasyonun son iki ayın en büyüğü olduğunu da söylemeliyiz” dedi. (DHA)