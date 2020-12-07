Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Muz kasalarından 1 milyar TL’lik uyuşturucu çıktı
Muz kasalarından 1 milyar TL’lik uyuşturucu çıktı
İngiltere'nin Essex kentindeki Tilbury Limanı'nda muz posası kargosunda gizlenmiş, 1 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yaşam 7 Aralık 2020 - 16:04

İngiltere İçişleri Bakanlığı, düzenli teftiş sırasında konteyner içinde bulunan muz posası kargosuna gizlenen, değeri 100 milyon sterlin (1 milyar TL) olan 1 ton uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Priti Patel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uyuşturucular suçu besler ve hayatları yok eder. A Sınıfı uyuşturucular, vatandaşlarımıza ve topluluklarımıza hayal edilemeyecek zararlar verir, hayatları paramparça eder ve müstehcen şiddet, düzensizlik ve suç düzeylerini artırır. Operasyonun son iki ayın en büyüğü olduğunu da söylemeliyiz” dedi. (DHA)

Etiketler