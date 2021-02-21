Müze gibi bakkal dükkanı

Konya'da müzisyenlik yapan Ömer Demirci, salgın nedeniyle işsiz kalınca ailesinin işlettiği bakkal dükkanıyla ilgilenmeye başladı. Geçmişe olan tutkusuyla yeni işini birleştiren Demirci, dükkanın bir kısmını ‘nostalji köşesi' olarak düzenledi. Bu bölümdeki rafları, günümüzde birçok kişinin çocukluk ve gençlik anılarında kalan teneke kutularda bisküvi ve gofretler, lolipop benzeri kamış şekerler, misket, gazoz, sakız, sabun tozu paketleri ile doldurdu.

ZİNCİR MARKETLERE KARŞI

Demirci “Bakkalımızda ‘zincir marketlere karşı farkındalık için ne yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Daha sonra 1980'li yılların bakkallarını yansıtmaya karar verdim. Antikacılardan saat, radyo, siyah beyaz televizyonlar topladım. Birçok kentten 1980'li yıllara ait bakkaliye ürünleri buldum.

Bu bölümde temizlik malzemeleri, yağ ve çay kutuları, eskilerin kola ve gazoz şişeleri, kırtasiye ürünleri gibi birçok ürün var” diye konuştu.

Günde 3-4 defa gelenler bile var

Demirci, “Birçok müşterimiz gençlik ve çocukluk yıllarından kalma bu ürünleri görünce duygulanıyor. Kimi müşterilerimiz günde 3-4 defa gelip ürünleri inceliyor. Nostalji köşemiz müşterilerimizden yoğun ilgi görüyor. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor.

Bunların ötesinde günün belirli saatlerinde nostalji köşemizde gelen müşterilerimize gitar çalıp, şarkı söylüyorum. Hep birlikte geçmişe gidip eğleniyoruz. Rahmetli babamın ayakkabıcılık yaptığı tezgahı ve annemin ipek halı dokuması yaptığı tezgahı da buraya koydum. Zamanla fotoğraflar da asacağız. Antika eşyalar toplamaya ve nostalji köşemizi zenginleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.