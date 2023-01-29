Müzik eşliğinde oynayarak simitlerini satıyor

Ordulu Dursun Ali Atıcı, 3 tekerlekli simit arabasına kurduğu müzik sistemiyle hem satışlarını artırıyor hem de müşterileriyle oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

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Altınordu ilçesinde yaşayan ve 20 yıldır simitçilik yapan Dursun Ali Atıcı, vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla bir süre önce simit arabasına ses sistemi düzeneği kurdu. İlçenin işlek caddelerini gezerek simit satan Atıcı, bu sırada müziği açıp çalan şarkılar eşliğinde oynayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Etrafına toplanan müşterileriyle de zaman zaman oynayan Atıcı, bu arada satış da yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Evli ve 1 çocuk babası Atıcı, şehirde kendisine “meşhur simitçi Ali” dendiğini belirterek, müzik dinlemeyi ve eğlenmeyi çok sevdiğini söyledi.

48 yaşındaki Atıcı, “Halimden çok memnunum. Müşterilerim de buna alıştı. Oyun oynadığımı görenler cep telefonlarıyla kayıt alıp sosyal medyada paylaşıyor” dedi.

Atıcı, günde ortalama 250 simit sattığını da sözlerine ekledi. (AA)