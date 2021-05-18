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Müzik öğretmeninin flüt keyfi

Müzik öğretmeni Mehmet Baki, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen dağlarda blok flütle türküler çaldı. Uzaktan eğitim döneminde okuldan ve öğrencilerden uzak kalan Mehmet Hoca doğanın keyfini çıkardı.

Güncellenme: 09:12, 18/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Müzik öğretmeninin flüt keyfi

Erzurum'da yaşayan müzik öğretmeni Mehmet Baki, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen dağlarda blok flütle türküler çalıyor. Dağlardaki canlılara adeta konser veren Baki, doğayla baş başa kalmanın da huzurunu yaşıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Trabzonlu Mehmet Baki, yeşile bürünen doğanın tadını çıkartıyor. Dağların zirvesinde blok flütle türküler çalan Baki, doğadaki canlılara adeta konser veriyor. Her hafta usanmadan Uzundere ilçesinin sarp dağlarına çıkan Mehmet Baki, müzik resitalini eksik etmiyor.


ALTI ENSTRÜMAN ÇALIYOR

Bağlama, kemençe, kaval, gitar, ney ve piyano da çalabilen Baki’nin blok flütle en çok çalmayı tercih ettiği parçaların başında ise Erzurum yöresine ait ‘Sarı Gelin' türküsü yer alıyor.

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Yayınlanma Tarihi:09:10,