Müzikte nostaljiyi yaşatıyor

Teknoloji geliştikçe birçok şey de yavaş yavaş tarihe karışıyor. Onlardan biri de dijital müziğe yenilen kasetler. Şanlıurfa'da yaşayan Kemal Kılıç 5 metrekarelik dükkanında hâlâ kaset satarak zamana ve teknolojiye direniyor.

Atatürk Mahallesi’nde 5 TL’ye kaset satan Kemal Kılıç, müzik piyasasında silinmeye başlayan kaset kültürünü 38 yıldır 5 metrekarelik dükkanında yaşatmaya çalışıyor.

Müzik ve kasetlerle duygusal bir bağ oluşturan Kılıç, dükkanında 30 bini aşkın kasetle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Gelişen teknoloji karşısında kaset ve plakların zor satıldığını ancak müdavimleri bulunan ve koleksiyoncuların kendisinden kaset aldığını ifade eden Kemal Kılıç, müzikseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Kasetçilik mesleğini sevdiği için başka işle uğraşmadığını aktaran Kılıç, “Kasetler tarihi bakımından en çok kullanılabilen, en sağlıklı ürünler. Kasetin saklama özelliği çok kolay ve dayanıklı. Ayrıca kasetten gelen sesle dijital ortamdan gelen ses çok farklı. Kasette doğal, klasik bir ses var” dedi.

ESKİ DEĞERİNİ KAYBETTİ

İş yerine gelenlerin kendisine, “Kasetçilik öldü, neden başka iş yapmıyorsun?” sorusunu yönelttiğini belirten Kılıç, “Teyplerin tarih olmasıyla bir dönemin de önemli mesleklerinden olan kasetçilik de unutuldu. Birçok sanatçının ilk kasetlerini sevenleriyle buluşturan kasetçiler, eski değerlerini kaybetti. Şu anda evinde veya arabasında teyp olan gelip kaset alıyor ya da kaset meraklısı arşivciler” diye konuştu. (DHA)