Muzun faydaları nelerdir? Muz neye iyi gelir? szcu8

En çok tüketilen meyveler arasında yer alan ve çoğu insanın damak zevkine uygun olan muzlar, etli kabukların içinde bulunan yumuşak posalı tropikal meyvelerdir. Bir muz ağacı, dünyadaki en büyük çiçekli otsu bitkidir. Güneydoğu Asya’ya özgü olan muz dünyanın birçok sıcak bölgesinde yetişir. Bilimsel adı Musa acuminata'dır. Lif açısından çok zengindir, aynı zamanda da iyi bir potasyum kaynağıdır. Vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Peki, muzun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Muzun sağlığa faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olmak, şişmanlığı azaltmak, bağırsak hastalıklarını iyileştirmek, kabızlığı gidermek ve dizanteri, anemi, artrit, gut ve böbrek ve idrar rahatsızlıkları gibi durumlar sayılabilir. Muz ayrıca, adet problemleri ve yanıklara da yardımcı olabilir. Kan basıncını düşürmek, kalp sağlığını korumak, metabolizmayı ve bağışıklığı artırmak, ülserlerin şiddetini azaltmak ve vücudu detoksifiye etmek için iyidir. Şimdi, muzun sağlık için faydalarına daha yakından bakalım… Muzun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

MUZUN FAYDALARI

Muzun sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Potasyum sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasında kilit rol oynar. Muzlar zengin bir potasyum kaynağı olduğu için kan basıncını düşürmeye yardımcı olurlar. Potasyum, damarlardaki gerilimi hafifletmeye ve böylece kanın vücutta sorunsuzca akmasını sağlar. Bu da çeşitli organların oksijenlenmesine yardımcı olur. Sonuç olarak, aterosklerozu ve bununla çok sık ilişkili olan felçleri ve kalp krizlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Muzdaki lif aynı zamanda atardamarlardan ve kan damarlarından aşırı kolesterolü temizler ve ayrıca kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır.

Astım belirtilerini hafifletir

2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, muzlar çocukları öksürük ve astımla ilişkili birçok belirtiye karşı koruyabilir.

Bağırsakları rahatlatır

Muzlar önemli miktarda diyet lifi içerir ve bu nedenle bağırsak hareketlerinde rahatlama sağlar. Kişiyi kabızlıktan kurtarır, diğer mide rahatsızlıklarının tedavisinde de yardımcı olur.

Diyabeti kontrol altına alır

Yapılan bir araştırma; muzun içerisinde bulunan pektinin bir besin olduğunu ve şeker hastalarında glikoz toleransını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bir muz, hem tip-1 hem de tip-2 şeker hastaları için faydalı olan yaklaşık 3 gram diyet lifi sağlar.

Kemikleri güçlendirir

Bir prebiyotik olan fruktooligosakaritin varlığı, sindirim sistemimizde vücut tarafından mineral ve besin alımını artıran faydalı bir bakteridir. Muzlar ayrıca vücudun kalsiyum emilimini de artırır. Kalsiyum, vücuttaki kemik maddesinin üretiminde ve büyümesinde en önemli elementtir.

Görmeyi geliştirir

Diğer meyveler gibi muzlar da antioksidanlar ve karotenoidlerle doludur. Bunlar göz sağlığınızı ciddi şekilde artırabilecek sağlıklı bir mineral karışımıdır. Yapılan araştırmalarda, makula dejenerasyonunun, kataraktların, gece körlüğünün ve glokomun normal muz ve benzeri meyvelerin alımı ile azaldığı gösterilmiştir.

Böbrek sorunlarını önler

Yine 2005 yılında yapılan bir araştırmada, muzdaki potasyum ve çeşitli antioksidanların böbreklerin işleyişine yardımcı olduğunu ve idrara çıkmayı teşvik ettiğini göstermektedir. Bu, toksinlerin vücutta birikmesini önler.

Uykuyu teşvik eder

Muzlar yüksek B vitamini içeriği ile stresi azaltmaya yardımcı olarak, rahat bir uykuya zemin hazırlar. Aynı zamanda muzun triptofan içermesi de uykuyu tetikleyici özellik göstermesine destek olur.