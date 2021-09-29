Myanmar’a gidemeyen büyükelçi kendini bağ-bahçeye verdi

Türkiye'nin Myanmar Büyükelçisi Ali Sait Akın, iç karışıklık nedeniyle ülkeye gidemeyince memleketi Rize'de ailesiyle kalmaya başladı. Ülkeye gideceği günü bekleyen Akın, günlerini bağ-bahçe işleriyle geçiriyor.

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Büyükelçi Ali Sait Akın, yaklaşık 6 ay önce Dışişleri Bakanlığı’nca Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı. Ülkede devam eden iç karışıklık nedeniyle büyükelçi değişikliği yapılamayınca Akın da görevine başlayamadı.

Ali Sait Akın, bir süreliğine geldiği memleketi Rize’nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde annesi ve babası ile kalıyor. Ülkeye gideceği günü bekleyen Akın, bağ ve bahçe işleri ile uğraşıyor, çevre düzenliyor, heyelanlara karşı su yollarını açıyor.

Ali Sait Akın, “Buradaki iklim çok yağışlı ve arazi eğimli. Son dönemde sürekli sel afetleri oluyor. Burada arazi tehlikeye girdi ve birkaç kez evlerimizi tahliye ettik. Bu yüzden sel sularının araziye akmaması, evlerin çatı sularının ırmaklara kavuşturulması çok önemli. Benim de evin arkasını sağlamlaştırmak gibi birtakım projelerim vardı. Su kanalları açtım, duvarların altında bostanlar vardı, onları söküp yeniledim. Boş vakitlerde çalışıp sel, heyelanlar için tedbir almalıyız. Eskiden dedelerimiz bu işleri yapar, su kanallarını açardı. Biz de yapalım” dedi.

Bağ- bahçe işlerine artık dikkat edilmediğini dile getiren Akın, “İnsanlar artık bu memlekette göçer vaziyette yaşıyor. Kışın gidiyorlar, yazın 3-5 ay geliyorlar. Dolayısıyla bu işlere zaman ayıramıyorlar. Arazinin eğimli, yağmurun da çok olmasından dolayı bu durum da tehlike oluşturuyor. Bu düzenlemeler yapılmalı. Herkes dikkat etmeli ve tedbirini almalı yoksa sel olduğunda sıkışıp kalıyoruz” diye konuştu.