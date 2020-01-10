Nane (Mentha) popüler bir bitkidir ve tıbbi özellikleri nedeniyle yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. İki düzineden fazla türü ve nane ve nane içeren yüzlerce çeşidi vardır. Taze ve kurutulmuş olarak mutfaklarda kullanılmasının yanı sıra diş macunu, tıraş jeli, sakız, nefes tazeleyici, şeker, çay, balsam, yağ ve nane aromalı inhalatörler gibi pek çok üründe de en çok kullanılan bitkidir. Peki, nane neye iyi geliyor? Nanenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Nanenin sağlığa şaşırtıcı yararları bulunmaktadır. Bunlar arasında; sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmak sayılabilir. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır. Şimdi, nanenin sağlık açısından yararlarına gelin daha yakından bakalım… Nane neye iyi geliyor? Nanenin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

NANENİN FAYDALARI

Nanenin insan sağlığı açısından yararlarından bazıları şunlardır:

* İrritabl barsak sendromu (IBS), yaygın bir sindirim sistemi hastalığıdır. Mide ağrısı, gaz, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi sindirim semptomları ile karakterizedir. IBS tedavisi sıklıkla diyet değişiklikleri ve ilaç alımını içermesine rağmen, araştırmalar bitkisel yağı olarak nane yağı almanın da faydalı olabileceğini göstermektedir. Nane yağı, sindirim sistemi kasları üzerindeki rahatlatıcı etkileri ile IBS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülen mentol adı verilen bir bileşik içerir.

* Nane içindeki aktif yağ olan mentol, hazımsızlığı gidermeye yardımcı olan ve ayrıca mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

* Nane oksidatif stresin neden olduğu hücresel hasarı azaltabilecek antioksidan benzeri özelliklere sahip fito-besinler içerir.

* Nane, burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerdeki tıkanıklığı temizler. Solunum yollarına ek olarak, nanenin anti-enflamatuar özellikleri de kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi hafifletir.

* Nane güçlü bir adaptojenik bitkidir ve baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Güçlü ve ferahlatıcı nane yağı baş ağrısını hafifletebilir. Ayrıca nane yağı alına ve buruna sürüldüğünde baş ağrıları ve mide bulantısını iyileştirmede etkilidir.

* Nane; yapraklarındaki antiseptik özelliklerin varlığı nedeniyle nefesinizi anında tazelemeye yardımcı olabilir. Ayrıca ağız içindeki bakteri üremesini önler ve dişlerdeki plak birikimini temizler. Piyasadaki pek çok diş macununun nane bazlı olmasının nedeni budur.

* Nane, besinlerin daha iyi emilmesini kolaylaştırmaya yardımcı olan sindirim enzimlerini uyarır. Vücut besinleri uygun şekilde özümseyebilir ve emebilirse bu daha iyi metabolizma anlamına gelir ve daha hızlı bir metabolizma kilo kaybına yardımcı olur.

* Nane sivilce ve sivilce tedavisi için geleneksel bir ilaçtır. Akne eğilimli cilt üzerinde harikalar yaratan güçlü anti-enflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. Nane yaprakları, sivilcelerle mücadelede mükemmel olan salisilik asit içerir. Naneden elde edilen nane suyu etkili bir cilt temizleyici olarak işlev görür. Yüksek miktardaki antioksidanlar, serbest radikal aktiviteyi önlemeye yardımcı olarak size daha sağlıklı, temiz ve genç bir cilt sağlar. Naneyi yüz maskesi şeklinde de kullanabilirsiniz. Bunun için ezilmiş nane yaprakları ve balı karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın.