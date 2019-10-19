Nanenin faydaları: Nanenin içinde hangi vitaminler var?

Nanenin faydaları: Nanenin içinde hangi vitaminler var?

Nane, çay ve alkollü içeceklerden soslara, salatalara ve tatlılara kadar çeşitli yiyecek ve içeceklerde popüler bir bileşendir. Sağlık ve kozmetik amacıyla geniş bir kullanım alanına sahip olan nanenin, ayrıca çayı ve yağı da oldukça şifalıdır. Şimdi nanenin insan sağlığı açısından faydalarına daha yakından bakalım… İşte nanenin faydaları…

Nane, insanlığın bildiği en eski mutfak bitkilerinden biridir. Olağanüstü tıbbi özellikleri onu şimdiye kadar bilinen en yaygın kullanılan bitkilerden biri haline getirmiştir. İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde nane birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Peki, Nanenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

NANENİN FAYDALARI

Nanenin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Hazımsızlığı giderir

Nane hemen hemen tüm sindirim sorunlarınız için harikalar yaratabilir. Nane içindeki aktif yağ olan mentol, hazımsızlığı gidermeye ayrıca mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

– Astımı rahatlatır

Astım hastalarına nane tüketimi yatıştırıcı bir etki getirmesiyle ilişkilendirilmiştir. Nane, iltihap önleyici özelliklere sahiptir. İyi bir gevşeticidir ve tıkanıklığı giderir. Bununla birlikte, nane dozunuzu çok fazla aşmadığınızdan emin olun, aksi takdirde solunum kanallarını tahriş edebilir.

– Soğuk algınlığına iyi gelir

Nanenin, burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerin tıkanıklığını temizlediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra nanenin anti-enflamatuar özellikleri de solunum kanallarında kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi hafifletir.

– Baş ağrısı

Nane adaptojenik bir bitkidir bu yüzden nane de baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Güçlü ve ferahlatıcı nane aroması baş ağrısını hafifletebilir. Nane balsamları veya nane yağı burun ve alın üzerine sürüldüğünde baş ağrıları ve mide bulantısını iyileştirmede etkilidir.

– Alerjiler için nane

Nane, bilim adamlarının sinir bozucu mevsimsel alerjileri konusunda insanlara yardım etmede oldukça etkili olduğunu buldukları rosmarinik asit olarak bilinen bir bileşikle doludur. Rosmarinik asit, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve bu nedenle tıkanıklık, hapşırma ve diğer alerji semptomları ile mücadelede etkilidir.

– Sindirime yardımcı

Nane harika bir iştah açıcı veya damak temizleyicidir. Bitkinin aroması, ağzınızdaki tükürük bezlerini ve ayrıca sindirim enzimlerini salgılayan bezleri aktive etmeye yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca irritabl barsak sendromunun (IBS) semptomlarını hafifletmek için güçlü bir ilaçtır. 2013 yılında yapılan bir çalışma, nane içindeki mentolün ishali giderebileceğini göstermiştir.

– Emziren anneler

Nane yağının emzirmeye sıklıkla eşlik eden meme ucu çatlaklarını ve ağrılarını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

– Ağız bakımı

Nane yapraklarının antiseptik özellikleri nefesinizi anında temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca genel ağız bakımı için harikalar yaratan nane, ağız içinde bakteri üremesini engeller ve dişlerdeki plak birikimini temizler. Piyasadaki pek çok diş macununun da nane bazlı olmasının nedeni budur.

– Depresyonu önler

Nane vücutta enerji artışı sağlayan oldukça aromatik bir doğal uyarıcıdır. Depresyon ve bitkinliği gidermek için nane yağını vücudunuza uygulayabilir veya buhar şeklinde soluyabilirsiniz.

NANENİN VİTAMİNLERİ

100 gram nanenin vitaminleri aşağıdaki gibidir:

Enerji: 70 Kcal

Karbonhidratlar: 14.79 g

Protein: 3.75 g

Toplam yağ: 0.94 g

Lif: 8 g

Folat: 114 mcg

Niasin 1.706 mg

Pantotenik asit: 0.338 mg

Piridoksin: 0.129 mg

Riboavin: 0.266 mg

Tiamin: 0.082 mg

A Vitamini: 4248 IU

C Vitamini: 31.8 mg

Sodyum: 31 mg

Potasyum: 569 mg

Kalsiyum: 243 mg

Bakır: 329 mcg

Demir: 5.08 mg

Magnezyum: 80 mg

Manganez: 1.176 mg

Çinko: 1.11 mg