Naomi Campbell ve Cindy Crawford canlı yayında

Dünyaca ünlü iki model Naomi Campbell ve Cindy Crawford, dün akşam Instagram üzerinden bir canlı yayın başlattı ve bir saat boyunca keyifli bir sohbet ettiler. Karantina günlerinde evde neler yaptıklarını anlatan ünlü modellerden Campbell evde çok sevgi dolu bir insan olduğunu söylerken, Crawford ise dünyadaki pek çok insana göre ayrıcalıklı olduğunu belirtti.



“Gerçekten Doğa Ana gibi bir molaya ihtiyacım vardı. Çok fazla oburluk ve fazlalık hissettim. İnsanların yaşadıkları, ölümler, kaybettiğim arkadaşlar ya da kayıp sevdiklerini bildiğim arkadaşlar ve aileler gibi durumları sevmiyorum… Bu da korkunç” diyen Naomi, sözü Cindy’e bıraktığında, ünlü model karşı karşıya kaldığımız bilinmeyenin zorluklarını tartışmaya devam etti, ancak şu anda dünyadaki birçok insana kıyasla ayrıcalıklı bir konumda olduğunu da itiraf etti.



Cindy Crawford sohbet sırasında Prenses Diana ile tanışma anını paylaştı. Süper model bir zamanlar Kensington Sarayı’na davet edildiğini ve çok fazla protokol yüzünden korktuğunbu söyledi. Crawford, prensesin ne kadar rahat göründüğünü hatırladığını anlattı. Crawford ile otuz yıldır arkadaş olan Campbell da, Diana ile tanıştığı için ne kadar şanslı olduğunu ve Diana’yı tanıdığını belirtti.