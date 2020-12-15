Naomi Campbell’in olay yaratan kıyafeti müzede

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ünlü isimlerin salgınla mücadelesi de sosyal medyada büyük yankı buluyor.

Dünyaca ünlü İngiliz model Naomi Campbell’in salgının başında verdiği bir görüntü uzun süre gündemden düşmemişti. 50 yaşındaki model, mart ayında dünya henüz virüsü tanımaya çalışırken havalimanında koruyucu kıyafetle görüntülenmişti.

Hastanelerin tıbbi ekipman eksikliği çektiği dönemde eleştiri yağmuruna tutulan Campbell bunlara yanıt verdi. Kıyafeti meslektaşı Linda Evangelista’nın önerisi üzerine bir e-ticaret sitesi üzerinden aldığını belirten Campbell, “Siparişi verdikten sonra stokların tükendiği öğrenip panik oldum. Bir yere gideceğim bile yoktu” dedi.

Geçtiğimiz dönemde temizlik takıntısı olduğunu belirten Campbell’in koruyucu kıyafeti moda tarihinde yerini aldı. İngiltere’nin Bath şehrindeki ‘Moda Müzesi’ ünlü modelin kıyafetine yer verdi.

Bu duruma oldukça şaşırdığını belirten Campbell, “Niye bunu istiyorlar diye düşünmüştüm. Ancak bu oldukça komik. Çünkü ilk kez giydiğimde insanlar ‘Hastaneye vermeli. Neden çalıyor ki?’ diye düşünmüştü. Onlara karşılık verip internetten aldığımı söylemek zorunda kaldım” diye konuştu.