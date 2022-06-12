Naomi Campbell’in yaşadığı ırkçı arama tepki topladı

Süper model Naomi Campbell iş için gittiği Bulgaristan'da büyük bir şok yaşadı.

Sozcu.com.tr

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52 yaşındaki İngiliz süper model Naomi Campbell, aktif olarak mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Ancak son işi için gittiği Sofya’daki havalimanında yaşadığı tatsız olay onu mesleğinden soğutabilir.

Daily Mail’in haberine göre, Campbell, geçen ay Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir moda çekimine giderken gelen yolcu terminalinde görevliler tarafından durduruldu.

Siyah olduğu için üstünün arandığı ortaya çıkan süper modelin bu durumdan ötürü şok yaşadığı ve çok üzgün olduğu belirtildi.

Modelin bir arkadaşı, “Naomi çok üzüldü. Bütün olay onun üzerinde oldukça korkunç bir etki yaptı. Heyecan verici bir çekim için yola çıktı ve bunu dört gözle bekliyordu ama bu olay, Sofya’da geçireceği zamanını azalttı” dedi.



Campbell aramadan sonra, elinde bir beyzbol şapkası ve elinde bir çantayla havaalanından çıkarken görüldü. Süper model, havalimanından sonra oteline gitti.

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