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Naomi Watts 3 yıl önce gül hastalığına yakalandığını anlattı
Naomi Watts 3 yıl önce gül hastalığına yakalandığını anlattı
Naomi Watts, 2016 yılında başrolünü oynadığı Gypsy dizisinde gül hastalığına yakalandığını söyledi. Ünlü oyuncu 16 saat çalışıp, günde üç kezmakyajının değiştirilmesi sonucu bu hastalığa yakalandığını belirtti.
Yaşam 31 Aralık 2019 - 08:55

ABD’li oyuncu Naomi Watts, Sunday Times Style dergisine bir röportaj verdi ve 2016 yılında yakalandığı gül hastalığından bahsetti. Üç yıl önce Gypsy dizisinde rol aldığı sırada günde 16 saati bulan çekimlerde 2-3 kere makyajının değiştirildiğini, bu nedenle gül hastalığına yakalandığını söyleyen Watts “Hastalığa yakalanmamda çalışma saatleri ve 16 saat spot ışıklarının altında kalmamın da etkisi oldu” dedi. Watts, “Gerçekten gül hastalığına yakalanmıştım. Bu hayatımı çaresiz bir duruma sokmuştu. Cildim, yalnız kalmak istediğini söylüyordu” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu son yıllarda giderek büyümekte olan cilt temizlik ürünü pazarına kendi markasıyla girdi. Markanın 70’ten fazla ürününü kendisinin de denediğini belirten Watts, sektöre kendi hastalığından ilham alarak adım attığını söyledi.

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