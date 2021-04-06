Nargile közü için tehlikeli yolculuk

Sultanbeyli’de araç trafiğinin yoğun olduğu Petrol Yolu Caddesi'nde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir eliyle motosikletin direksiyonunu tutarken diğer eliyle içi nargile közü dolu kovayı tutarak yoluna devam etti.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunda kaskının da olmaması ise dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde çekilen görüntülerdeki motosiklet sürücüsünün sol eliyle tuttuğu kovanın içinde nargile közü olduğu ileri sürüldü. Pandemi kısıtlamaları kapsamında nargile kafelerin açılmasına izin verilmiyor.

(İHA)

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