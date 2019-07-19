Narın sağlığa faydaları sayısızdır ve onları özel kılan, sağlıklı olmalarının yanı sıra lezzetli olmalarıdır. Narlar antioksidan, anti-viral ve anti-tümör özelliklerine sahiptir ve iyi bir vitamin kaynağı, özellikle A, C ve E vitamini, folik asit ve antioksidan kaynağı olduğu söylenmektedir. Peki, Narın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Lezzetli, sulu ve mücevher benzeri nar taneleri vitamin, mineral ve lif ile doludur. Nar, mide problemlerini iyileştirmekten erektil disfonksiyonları iyileştirmeye ve daha pek çok sorunda vücudumuza yardımcı oluyor. Şimdi narın faydalarından bazılarını derlediğimiz haberimize bir göz atalım… Narın faydaları nelerdir?

NAR HAKKINDA

Narlar sert, parlak kırmızı-sarı kabuklu yuvarlak meyvelerdir. Narlar A, C vitaminleri, bazı B vitaminleri ve kalsiyum, potasyum ve demir gibi mineraller gibi iyi bir lif kaynağıdır. Nardaki iki bileşik (punicalaginler ve punik asit) narın sağlığa faydalarının çoğundan sorumludur. Narlar ayrıca kırmızı şarap ve yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan aktiviteye sahiptir.

NARIN BESİN DEĞERLERİ

100 g narda aşağıdakiler bulunur:

Su: 77,93 g

Enerji: 83 kcal

Protein: 1.67 g

Toplam yağ: 1.17 g

Karbonhidrat: 18.7 g

Lif: 4 g

Toplam şeker: 13.67 g

Kalsiyum: 10 mg

Demir: 0.3 mg

Magnezyum: 12 mg

Fosfor: 36 mg

Potasyum: 236 mg

Sodyum: 3 mg

Çinko: 0.35 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 10.2 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0.05 mg

Niasin: 0.29 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

Folat, DFE: 38 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.6 mg

D Vitamini (D2 + D3) 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 16.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.12 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein 0 mg

NARIN FAYDALARI

Narın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Mide bozukluklarının tedavisi

Nar kabuğu ve yaprakları, her türlü sindirim probleminin neden olduğu mide rahatsızlıklarını veya ishali yatıştırmak için kullanılır. Bu meyvelerin yapraklarından yapılan çayı tüketmek de sindirim problemlerini iyileştirmede yardımcı olur. Nar suyu da dizanteri ve kolera gibi sorunları azaltmak için kullanılır.

– Kalp sorunlarını azaltın

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, narlar antioksidanlar açısından zengin ve vücuttaki (kötü) LDL kolesterolün oksitlenmesini önleyebilirler. Düzenli bir nar suyu alımı, vücutta iyi bir kan akışı sağlayabilir. Bu özellik nedeniyle daha sonra kalp krizi ve felç riskini azaltır. Bu meyvede bulunan antioksidan bileşenler, kötü kolesterolün birikmesini önler ve böylece atardamarların pıhtılaşmasını önler, çünkü narlar kanı inceltme kabiliyetine sahiptir.

– Kanseri önlemek

Narlarda flavonoid adı verilen yüksek antioksidanlar bulunur. Bu flavonoidlerin kansere neden olan çeşitli serbest radikalleri önlemede etkili olduğu bilinmektedir. Düzenli nar tüketimi vücuttaki PSA seviyelerini azaltabilir ve mevcut kanser hücrelerine karşı mücadelede yardımcı olabilir.

– Diş bakımı

Narlar, antibakteriyel ve antiviral özellikleri ile diş plağının etkilerini azaltmaya ve çeşitli ağız hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

– Osteoartriti önler

Yapılan bir araştırma narın anti-enflamatuar etkilerinin, osteoartritte kıkırdak bozulmasını önleyebileceğini ortaya koymaktadır. Narlar ateroskleroz ve osteoartrit de dahil olmak üzere birçok hastalığın etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur. Arteriyel duvarların ve kıkırdakta ve eklemlerde kalınlaşma ve sertleşmeden kaynaklanan hasar, bu meyveler yenilerek tedavi edilebilir. Ayrıca, narlar vücut içindeki bağ dokularının parçalanmasından sorumlu olan enzimlerin oluşumunu önleyebilirler.

– Anemi tedavisi

Nar tüketerek vücutta sağlıklı kan akışı sağlanabilir. Narlar kana demir verir, böylece yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik ve işitme kaybı gibi anemi semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur.

– Diyabet kontrolü

Diyabetik hastalarda, nar suyu içmek çeşitli koroner hastalıkların riskini azaltabilir. Bununla birlikte, çeşitli kalp hastalıklarının gelişimini engelleyen arterlerin sertleşmesinde azalma görülür.

Erektil disfonksiyon tedavisi

Yapılan bir araştırmada nar suyunun hayvan çalışmalarına dayanarak erektil disfonksiyonları iyileştirmede çok yardımcı olabileceği belirtildi. Ayrıca, 61 erkekte yapılan örnek bir testte nar suyunun erektil disfonksiyonları iyileştirdiği bulundu.