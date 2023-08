Narsistliğiyle öne çıkan 3 burç sıralandı

Son yıllarda popüler bir tabir hale gelen narsist kelimesi, ilk olarak psikanaliz biliminin kurucusu kabul edilen Sigmund Freud tarafından kullanılmıştı. Benmerkezci, kendine aşırı bir önem atfeden kişiler için kullanılan bu tabir, burçlar arasında da kendine yer buluyor.

Ünlü astrolog Reda Wigle, narsisizmin, zodyak çarkının her yerinde ortaya çıktığını ancak bazı burçların kendilerini bir “önem piramidinde” her zaman ilk sıraya koymaya yatkın olan bazı burçlar olduğunu söylüyor.



İşte on iki burç arasında narsist yönüyle öne çıkan o üç burç…

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Aslan burcu, Dünya’nın etrafında döndüğü Güneş tarafından yönetilir ve Aslanlar bu gerçeği sıklıkla kendi önemlerinin mecazi bir kanıtı olarak alırlar.

Aslanların sahip olduğu bulaşıcı güven, geri kalanımıza hem kendimizi sevme hem de başkalarının sevgisine layık olduğumuza inanma izni verir.

Veya teknik terimlerle ve psikolog Dr. Kristi K. Phillips’in sözleriyle, “Sağlıklı benlik imajına sahip bireyler, yüksek benlik saygısı ile karşılıklı ilişki dinamiklerini besleyen toplum yanlısı davranışları dengeleyebilir.”

En kötüsü, Aslanlar, yaralı bir ego veya derin güvensizlik ortamından hareket eder ve her şey kararır, uzaydaki kara delik karanlığı gibi, burada hiçbir övgü, aşk, doğrulama, seks veya başarı onları tatmin edemez veya dengeleyemez.

Aslancı narsistlere örnek olarak Napolyon Bonapart ve Oracle şirketinin bir yöneticisi tarafından “Tanrı ile Larry arasındaki fark, Tanrı’nın Larry olduğuna inanmamasıdır” diyen teknoloji milyarderi Larry Ellison sayılabilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu, çabalayan Satürn gezegeni tarafından yönetilir ve genel olarak, bu burç mükemmelliğe ve istikrarlı yükselişe açıktır.

Zirveye çıkmanın kolay olmadığını biliyorlar ama aynı zamanda bunu denerken ölmek istemeyen hiç kimseye gerçekten saygı duymuyorlar.

Oğlaklar hedef odaklıdır ve bu, tamamen kendi kendine odaklanma, bir empati eksikliği ve ilerlemek için her şeyi yapmaya ve herkesi fethetmeye yönelik acımasız istekliliğe dönüşebilir. Ünlü oğlaklar arasında Richard Nixon ve Tiger Woods yer alır.

“Roaring Back: The Fall and Rise of Tiger Woods” biyografisinde çapkın golf efsanesi hakkında, “Patolojik bir narsist. Tüm insan ilişkileri işlemseldi. Hedeflerine ulaşmasına yardım edemezsen, sana ihtiyacı olmazdı. Yanından geçer giderdi.” ifadeleri yer alıyor.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Bağımsız kova kendi kendine yeterliliği bir savaş madalyası/liyakat rozeti gibi takma eğilimindedir; bu, kendilerinden daha fazlasına ihtiyacı olan herkesin bir şekilde eksik, daha az veya zayıf olduğuna inandırabilecek bir niteliktir.

Kovalar, nesnellikleri ve ilerici idealleri nedeniyle el üstünde tutulurlar, ancak duygudan uzaklaşmanın her zaman onun üzerinde bir güç anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Aksine, sağlıklı insanın iki özelliği olan işleme ve empati kurma yetersizliğini temsil edebilir.

Kendi çıkarlarını ve yücelmesini Amerikan halkınınkinden ayırmaya çalışan eski başkan Franklin D. Roosevelt, kendisine “Özel Kişi” unvanını takan Portekiz futbol menajeri José Mourinho ve Instagram influencer’ı Draya Michelle, bu noktayı kanıtlıyor: “Ben bir Kova burcuyum. Evet, üstün olduğumuza inanıyorum.”

Kovalar kesinlikle orijinaldir ve bu güzel bir şeydir. Özeldirler ama üstün değildirler.

