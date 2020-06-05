NASA’nın Instagram hesabında Antalya’nın Demre ilçesi paylaşıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu NASA, Türkiye’nin 400 km üzerinde yörüngedeyken Dragon uzay kapsülünün bir fotoğrafını çekti. Instagram hesabından yayınlanan karede Antalya'nın Demre ilçesi yer alıyordu ve NASA, paylaşımında Antalya'dan da bahsetti...

NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıktıktan sonra neler yaptıkları merak konusu oluyor. Astronotlardan gelen bilgiler ise NASA’nın Instagram hesabından yayınlanıyor…

NASA geçen gün sosyal medya hesabından geçen hafta uzaya fırlatılan Spacex Dragon uzay mekiğinden bir fotoğra paylaştı. Paylaşımdaki bir detay Türk takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru giderken çekilen fotoğrafta, Türkiye'nin 400 km üzerinde yörüngedeyken çekilen Antalya’ynın Demre ilçesi görünüyordu ve NASA paylaşımında Antalya’dan bahsetmeyi ihmal etmedi…